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Alex de Souza: Arda yükselerek devam edecek

Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı ve Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza'dan Arda Güler ile ilgili övgü dolu sözler geldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:59
Alex de Souza: Arda yükselerek devam edecek

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Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı ve Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza'dan Arda Güler ile ilgili övgü dolu sözler geldi. Milli Takım ve Real Madrid'in genç yıldızı için Alex, "Önünde çok uzun bir yolu var. Şu anda her geçen gün yükselerek ilerliyor. Eminim Real Madrid'de de başarılarının üzerinde ilerleyecektir. Türkiye için de çok önemli bir oyuncu. Bütün Türk halkı da bunu biliyor. Öneminin farkında. Uzun yıllar Türk milli takımına da faydalı olacaktır" dedi. Brezilyalı teknik adam ayrıca, "İhtiyacı olduğunda ve gerektiğinde sürekli görüşüyoruz. Ona en iyi dileklerimi ve tavsiyelerimi iletiyorum" diye konuştu.

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