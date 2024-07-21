Batshuayi ısınmaya başladı

Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden Michy Batshuayi, Trencin maçındaki performansıyla taraftarları mest etti. Söz konusu maçta 1 gol atıp, 2 de asist üreten Belçikalı yıldızın performansı, ülkesinde de haber oldu. Haberde, tecrübeli golcünün yeni bir takıma gitmesine karşın çabuk uyum sağladığı belirtilirken, "Michy Batshuayi son şampiyon Galatasaray'a ısınmaya başladı ve kalitesini gösterdi" denildi.Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden Michy Batshuayi, Trencin maçındaki performansıyla taraftarları mest etti. Söz konusu maçta 1 gol atıp, 2 de asist üreten Belçikalı yıldızın golleri, ülkesinde de haber oldu. Haberde, tecrübeli golcünün yeni bir takıma gitmesine karşın çabuk uyum sağladığı belirtilirken, "Michy Batshuayi son şampiyon Galatasaray'a ısınmaya başladı ve kalitesini gösterdi" denildi.

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