Arda’nın forması yok satıyor

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, tatilde olmasına rağmen İspanya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. İspanyol basınından Defanca Central'de yer alan habere göre; Madrid devinde şu sıralar yeni bir Arda Güler çılgınlığı yaşanıyor. Turnuvadaki başarılı performansının ardından Real Madrid taraftarları Arda Güler formaları için mağazalara hücum etti. En çok forması satılan futbolcular sıralamasında 5. sıraya yükselen Güler, bir çok takım arkadaşına da fark attı. Haberin detayında Hırvat orta saha Luka Modric'in 19 yaşındaki futbolcunun forma satışlarına gelen talebi şaşkınlıkla karşıladığı ifade edildi. Forması en çok satılan isim ise PSG'den transfer edilen Mbappe oldu.

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