Ziyech ile özel görüşme

Hazırlık maçında Galatasaray'ın Trencin'i 4-1 yendiği maçta Hakim Ziyech, oldukça hazır bir görüntü çizdi. 31 yaşındaki Faslı futbolcu, maçı 1 golle tamamladı. Ziyech'in menajeri Jercely Cabral, karşılaşmadan hemen sonra Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu ile bir araya geldi. Cabral, futbolcusuna Arabistan ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklif yapıldığını ve geleceği hakkında bazı görüşmeler olabileceğini aktardı. Galatasaray, Ziyech için 12 milyon Euro bonservis talep ediyor.

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