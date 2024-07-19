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Hedef Savic ve Hoedt: Trabzonspor kadrosuna iki stoper katmak için mesaide

Trabzonspor, sağ stoper için Atletico Madridli Stefan Savic, sol transfer için Watfordlu Wesley Hoedt için teklif yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 07:01
Hedef Savic ve Hoedt: Trabzonspor kadrosuna iki stoper katmak için mesaide

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Trabzonspor'un transfer çalışmalarında uzun zamandır gündemde olan Samuel Gigot'nun kararsızlığının devam etmesi üzerine tecrübeli oyuncu Stefan Savic, transfer gündeminde ilk sıraya yükseldi. Atletico Madrid ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan ancak kulübünden ayrılma ihtimali yüksek olan 33 yaşındaki Karadağlı stoper ile önceki gün bir görüşme gerçekleştirildi.

Savic'in menajerinin bu görüşmede Trabzonspor'dan 3 yıllık sözleşme talep ettiği, Fırtına'nın ise 2+1 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Oyuncunun kulübünden ayrılması durumunda transfer sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesi bekleniyor. Bordo-Mavili takımın sağ stoper için görüştüğü Savic'in yanı sıra sol stoper bölgesi için de sürpriz bir ismi gündemine aldı. Bordo-Mavililer, Watford forması giyen Hollandalı sol stoper Wesley Hoedt için görüşmelere başladı. 30 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu kulübüne resmi teklif yapan Bordo-Mavililer, kariyerinde Alkmar, Celta Vigo, Southampton, Lazio ve Anderlecht gibi takımlarda da forma giyen eski Hollandalı milli oyuncu için girişimler yeni başladı.

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