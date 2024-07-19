Hedef Savic ve Hoedt: Trabzonspor kadrosuna iki stoper katmak için mesaide

Trabzonspor'un transfer çalışmalarında uzun zamandır gündemde olan Samuel Gigot'nun kararsızlığının devam etmesi üzerine tecrübeli oyuncu Stefan Savic, transfer gündeminde ilk sıraya yükseldi. Atletico Madrid ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan ancak kulübünden ayrılma ihtimali yüksek olan 33 yaşındaki Karadağlı stoper ile önceki gün bir görüşme gerçekleştirildi.

Savic'in menajerinin bu görüşmede Trabzonspor'dan 3 yıllık sözleşme talep ettiği, Fırtına'nın ise 2+1 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Oyuncunun kulübünden ayrılması durumunda transfer sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesi bekleniyor. Bordo-Mavili takımın sağ stoper için görüştüğü Savic'in yanı sıra sol stoper bölgesi için de sürpriz bir ismi gündemine aldı. Bordo-Mavililer, Watford forması giyen Hollandalı sol stoper Wesley Hoedt için görüşmelere başladı. 30 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu kulübüne resmi teklif yapan Bordo-Mavililer, kariyerinde Alkmar, Celta Vigo, Southampton, Lazio ve Anderlecht gibi takımlarda da forma giyen eski Hollandalı milli oyuncu için girişimler yeni başladı.