EURO 2024'te ve Real Madrid'de ülkemizi başarıyla temsil eden futbolcu Arda Güler, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Güler, geçen günlerde ailesiyle birlikte Bodrum gitti. Plaj voleybolu ve teniste de iddialı olan ünlü yıldız, tatilcilerin gözdesi oldu. Yakın dostu Mert Aygün ile gün içinde sohbet eden Arda Güler, arkadaşlarıyla hasret giderdi.

ARDA'YA YOĞUN İLGİ!

Ünlü yıldız, hayranlarını kırmayarak hepsiyle tek tek ilgilendi. Güler'in eğlence dolu tatilini görenler de "Arda abi bol bol dinlen, tatil yapmak en çok senin hakkın" dedi. Arda'ya tatilinde ailesinin yanında sevgilisi Duru Nayman'da eşlik ediyor. Objektiflere yakalanan çifttin keyifli anları ise kameraya böyle yansıdı.