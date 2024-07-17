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Michy Batshuayi: Gurur duyuyorum

Batshuayi, “Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Galatasaray forması giydiğim için gurur duyuyorum” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:02
Michy Batshuayi: Gurur duyuyorum

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Cimbom'un yeni transferi Michy Batshuayi önemli açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız golcü, "Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Bu formayı giydiğim için gurur duyuyorum" diye konuştu. Tecrübeli golcü, "Mauro Icardi büyük bir oyuncu. Çok kaliteli biri. Onunla benim özelliklerim farklı. Ben güçlü ve hızlıyım, onun oyun vizyonu geniş. Birbirimizi tamamlayan forvetleriz" diye konuştu. Batshuayi, "Türk futbolunun geliştiğini görebiliyoruz. Türk Milli Takımı kupalar kazanacaktır. Favori oyuncum tabii ki Arda Güler" ifadelerini kullandı.

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