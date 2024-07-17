Michy Batshuayi: Gurur duyuyorum

Cimbom'un yeni transferi Michy Batshuayi önemli açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız golcü, "Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Bu formayı giydiğim için gurur duyuyorum" diye konuştu. Tecrübeli golcü, "Mauro Icardi büyük bir oyuncu. Çok kaliteli biri. Onunla benim özelliklerim farklı. Ben güçlü ve hızlıyım, onun oyun vizyonu geniş. Birbirimizi tamamlayan forvetleriz" diye konuştu. Batshuayi, "Türk futbolunun geliştiğini görebiliyoruz. Türk Milli Takımı kupalar kazanacaktır. Favori oyuncum tabii ki Arda Güler" ifadelerini kullandı.

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