Emekliye en az 12.500 TL! Dul ve yetime de yansıyacak

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber geldi. En düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi. Meclis'e sevk edilen düzenlemeyle bu yılın ikinci yarısında 3 milyon 703 bin 788 emekli 12 bin 500 lira aylık alacak. Artış dul ve yetimlere de hisseleri oranında yansırken, yeni taban aylıkla oluşan zam farkı düzenleme yasalaştıktan sonra hesaplara yatırılacak.

Düzenlemenin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. En düşük emekli aylığı ödemesini 12 bin 500 liraya yükselten düzenlemenin vergi paketiyle birlikte TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu belirten Güler, "Emekli maaşlarıyla ilgili bu düzenlemenin bütçeye maliyeti 33.2 milyar liradır" dedi. Düzenleme ile aylık ödemelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı desteği ile 12 bin 500 liraya tamamlanacağını aktaran Güler, "Eski uygulamayla 10 bin liraya nasıl tamamlanıyorsa şimdi de 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Seyyanen zam gibi bir durum söz konusu değil. Biz bütün emeklilerimize enflasyon rakamları noktasında oran neyse, enflasyona ezdirmeme noktasında bu zamları yaptık" diye konuştu. İşte düzenlemenin detayları..

2.500 TL'YE VARAN FARK

Emeklilere taban aylık zammı nasıl uygulanacak?

Düzenleme, Temmuz zammı sonrası kök aylık ve ek ödemesi toplamı 12 bin 500 liranın altında kalanların eline geçecek parayı artıracak. Yüzde 24.73 zamla hesaplanan yeni kök aylığının ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında kalanlar için Hazine desteği devreye girecek. '5510 Ek 19' denilen bu destek kapsamında yapılacak bu ödemeyle emeklinin alacağı para 12 bin 500 liraya tamamlanacak. Önümüzdeki Ocak ayında yapılacak zam da 12 bin 500 liralık ödemeye değil, yine kök aylığa yapılacak.



DÜZENLEME NE GETİRECEK?

Örneğin; kök aylığı 7 bin 500 lira olan emekli, 300 lira (7.500 TL'nin yüzde 4'ü) ek ödeme ve 2 bin 200 lira '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı 9 bin 354 lira 75 kuruşa, ek ödemesi 374,19 liraya yükseldi. Taban aylık aynı kalsaydı, bu emekliye 271,06 lira '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira ödenmeye devam edecekti. Yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla 5510 Ek 19 desteği 271,06 liradan 2 bin 771 lira 6 kuruşa, emeklinin eline geçecek ödeme ise 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkacak. Örneğin; kök aylığı 9 bin lira olan bir emekli, 360 lira (9.000 TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve 640 lira tutarında '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 24.73 olan enflasyon zammı ile 11 bin 225 lira 70 kuruşa, ek ödemesi 449,03 liraya ulaştı. Bu emeklinin yeni geliri 11 bin 674 lira 73 kuruş oldu. Yeni taban aylık düzenlemesinin yasalaşmasıyla bu emeklinin geliri 825,27 lira Hazine desteğiyle birlikte 12 bin 500 liraya yükselecek.



DUL VE YETİMLERE DE YANSIYACAK MI?

Taban aylık ödemesi dul ve yetimlere de hisseleri oranında uygulanıyor. Mevcut 10 bin lira taban aylık düzenlemesi kapsamında ölüm aylığı oranı yüzde 75 alana 7 bin 500, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 5 bin, yüzde 25 olana da 2 bin 500 liradan az ödeme yapılamıyordu. Taban aylıktaki artış düşük maaşlı dul ve yetimlere de yansıyacak. En düşük emekli maaş ödemesinin 12 bin 500 liraya yükseltilmesiyle ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 9 bin 375, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan az ödeme yapılamayacak. Düzenlemenin yasalaşmasıyla Temmuz zammı sonrası aylığı bu tutarın altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Emeklilere, dul ve yetimlere zamlı maaş ödemeleri bugün başlıyor. SSK'lılar 17-26, Bağ- Kur'lular 25-28 Temmuz'da maaşlarını alacak. Emeklilere yüzde 24.73 zamla hesaplanan kök aylık ve ek ödemeler yatırılacak. Ancak yeni taban aylık henüz yasalaşmadığı için zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında kalan emeklilere 10 bin lira, bu tutarı aşanlara ise hesaplamayla çıkan tutar yatırılacak. Yeni taban aylık ile oluşan fark, düzenleme çıkınca verilecek. Dul ve yetimlere de hisseleri oranında uygulanan taban aylık üzerinden fark ödemesi yapılacak.

ÖRNEK 1

HAZİRAN AYI

- Kök aylığı: 7.500,00 TL

- Ek ödemeli: 7.800,00 TL

- 5510 Ek 19 desteği: 2.200,00 TL

- Yatırılan: 10.000,00 TL



ŞİMDİ ÖDENECEK

- % 24.73 zamlı kök aylık: 9.354,75 TL

- Ek ödemeli: 9.728,94 TL

- 5510 Ek 19 desteği: 271,06 TL

- Yatırılacak: 10.000 TL



YASA ÇIKINCA

- 5510 Ek 19 desteği: 2.771,06 TL

- Yatırılması gereken tutar: 12.500 TL

- Yeni taban aylık farkı: 2.500 TL



ÖRNEK 2

HAZİRAN AYI

- Kök aylık: 9.000,00 TL

- Ek ödemeli: 9.360,00 TL

- 5510 Ek 19 desteği: 640,00 TL

- Yatırılan: 10.000,00 TL



ŞİMDİ ÖDENECEK

- % 24.73 zamlı kök aylık: 11.225,70 TL

- Ek ödemeli: 11.674,73 TL

- Yatırılacak: 11.674,73 TL



YASA ÇIKINCA

- 5510 Ek 19 desteği: 825,27 TL

- Yatırılması gereken: 12.500 TL

- Yeni taban aylık farkı: 825,27 TL



ÖRNEK 3

HAZİRAN AYI

- Kök aylık: 9.500,00 TL

- Ek ödemeli: 9.880,00 TL

- 5510 Ek 19 desteği: 120,00 TL

- Yatırılan: 10.000,00 TL



ŞİMDİ ÖDENECEK

- % 24.73 zamlı kök aylık: 11.849,35 TL

- Ek ödemeli: 12.323,32 TL

- Yatırılacak: 12.323,32 TL



YASA ÇIKINCA

- 5510 Ek 19 desteği: 176,68 TL

- Yatırılması gereken: 12.500 TL

- Yeni taban aylık farkı: 176,68 TL

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