Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da ayrılık yaşandı. Kırmızı-Beyazlı takımla olan sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, sosyal medyadan camiaya veda etti.



RAYAN AABİD SAKARYA'DA

1. Lig takımlarından Sakaryaspor, son olarak Hatayspor forması giyen 32 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 14 maça çıkan Aabid 1 gol kaydetti.



BERK UĞURLU'YA YENİ KONTRAT

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş Fibabanka, oyun kurucu Berk Uğurlu'nun sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Sporcumuza üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



ÇOK CANLAR YAKACAĞIZ

1.Lig ekibi Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Ligde çok can yakan, hiç beklenmedik yerlere, hedeflere odaklanan bir Şanlıurfaspor vadediyorum. Biz bunun peşindeyiz " dedi.