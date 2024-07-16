Finallerin kralı

Euro 2024 finalinde İngiltere'yi mağlup eden İspanya, 17. kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4. kez kupayı kazandı. Boğalar, finallerin takımı olduğunu da bir kez daha göstermiş oldu.

EURO'DA TARİH YAZDI

İspanyollar milli takım bazında 1964, 2008 ve 2012 şampiyonluğunun ardından 2024'te de gülen taraf oldu. 4 kez yaşadığı şampiyonlukla birlikte İspanya, Avrupa Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım ünvanını elde etti. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından İspanya'nın başına geçen 63 yaşındaki direktör Luis de la Fuente de İspanya'nın başında ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevincini yaşadı. 22 FİNALDE GÜLDÜLER

Son 23 yılda İspanyol takımları, diğer ülke takımlarına karşı 22 büyük büyük finalde galip gelmeyi de başardı. Kupalardan 3'ü milli takım bazında gelirken, 6'sı Sevilla, 5'i Real Madrid, 4'ü Barcelona, 2'si Atletico Madrid ve 1'er kupa da Villarreal ile Valencia'nın kazanmasıyla birlikte geldi. Bir İspanyol takımının yabancı bir takıma karşı büyük finalde kaybettiği maçlar arasında 2001 yılındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Valencia'nın Bayern Münih'e yenildiği mücadele bulunuyor.

YAMAL TARİHE GEÇTİ

İngiltere'ye karşı 11'de forma giyen İspanyol yıldız Lamine Yamal, 17 yıl 1 gün ile milli takımlar bazında bir finalde en genç yaşta forma giyen oyuncu rekorunun sahibi oldu. Yamal, EURO 2024'te verdiği 4 gol pasıyla da aynı zamanda turnuvanın asist kralı olmayı başardı. Genç yıldız, turnuvanın en iyi genç oyuncusu ödülünün de sahibi olarak kayda geçti.

EN SON DEVİREN G.SARAY OLDU

2000'den bu yana başarılı performansıyla dikkatleri üstüne çeken İspanyol takımlarına Türkiye'den mağlubiyet yaşatan tek takım Galatasaray oldu. 1999-2000 sezonunda Arsenal'i yenerek UEFA Kupası'nı kazanan Cimbom, aynı sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i de Süper Kupa'da 2-1 yenip, bir İspanyol temsilcisine yenilgi tattırdı ve aynı zamanda Türk futbolunda da yeni bir sayfa açtı.