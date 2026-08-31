Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz! Can Uzun, McTominay ve Fofana gündemi



Fofana için İngiltere'den de teklif geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin 21 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunduğu ancak oyuncunun daha büyük ve iddialı bir takımda forma giymek istemesi nedeniyle bu teklifi kabul etmediği kaydedildi.

Belçikalı oyuncunun menajerinin Fofana'yı Arsenal'in de aralarında bulunduğu birçok kulübe önerdiği, Lyon'un ise bonservis için en az 30 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte yaklaşık 25 milyon euroluk bir paket hazırlayarak Fransız ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.