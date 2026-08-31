Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz! Can Uzun, McTominay ve Fofana gündemi
Şampiyonlar Ligi'ne dönüşün ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için üç yıldızın durumunu takip ediyor. Sarı-lacivertlilerin sol kanat için Malick Fofana, orta saha için Scott McTominay ve hücum hattı için Can Uzun'u gündemine aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi hedefinin gerçekleşmesinin ardından transfer hareketliliği de arttı.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, özellikle genç oyuncu kontenjanının sağladığı fırsatı değerlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Rashford'dan olumsuz yanıt alan yönetimin sol kanat için Lyon'un genç yıldızı Malick Fofana'ya yöneldiği belirtilirken, orta saha için Scott McTominay ve Can Uzun'un da gündeme geldiği öğrenildi.
FOFANA İÇİN 25 MİLYON EUROLUK PAKET
Fenerbahçe'nin sol kanat planında 21 yaşındaki Malick Fofana öne çıktı.
Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye elenmesinin ardından oyuncu satışı yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldığı ve Belçikalı futbolcunun da satış listesinde önemli bir konumda bulunduğu ifade edildi.
Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca da Le Havre karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, Fofana'nın takımda kalmasının kesin olmadığını belirtti.
Fonseca, kulübün oyuncu satmak zorunda olduğunu ve Fofana'nın ayrılığının mümkün olduğunu söyledi.
Fofana için İngiltere'den de teklif geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin 21 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunduğu ancak oyuncunun daha büyük ve iddialı bir takımda forma giymek istemesi nedeniyle bu teklifi kabul etmediği kaydedildi.
Belçikalı oyuncunun menajerinin Fofana'yı Arsenal'in de aralarında bulunduğu birçok kulübe önerdiği, Lyon'un ise bonservis için en az 30 milyon euro talep ettiği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte yaklaşık 25 milyon euroluk bir paket hazırlayarak Fransız ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.
ORTA SAHAYA MCTOMINAY TAKVİYESİ
Fenerbahçe'nin transferdeki ikinci hedefinin ise Napoli'nin İskoç yıldızı Scott McTominay olduğu iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki kaliteyi artırmak için 29 yaşındaki oyuncunun durumunu araştırdığı öne sürüldü.
Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in uçağının İtalya'da Napoli'ye iniş yapması da McTominay iddialarını güçlendirdi.
Kamer'in Napoli yönetimiyle İskoç futbolcunun transferi konusunda görüşme gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
McTominay, 2024 yılında Manchester United'dan 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.
İskoç orta sahanın İtalyan kulübüyle mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
CAN UZUN İÇİN ŞARTLAR SORULDU
Sarı-lacivertlilerin radarındaki üçüncü isim ise Almanya'da Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun oldu.
Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtilen 20 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin henüz resmi teklif yapmadığı, ancak futbolcunun transfer şartları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
Eintracht Frankfurt'un Can Uzun için yaklaşık 50 milyon euroluk bonservis beklentisi bulunduğu, genç oyuncunun güncel piyasa değerinin ise 45 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin üç farklı bölge için yürüttüğü bu çalışmaların, kadroda bulunan kontenjan ve transfer şartlarına göre şekilleneceği ifade edildi.