Süper Lig'deki dört büyük arasında karşılaştığı ilk rakibinden 3 puan almayı başaran Amed Sportif Faaliyetler ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

İkinci yarıda dakikalar 90'ı gösterirken savunmadan hücuma çıkan Mehmet Yeşil'in asisti sonrası Gift Orban topu ağlarla buluşturdu ve ev sahibini öne geçirerek 3 puanı getirdi. Maç 2-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Muhammed Salah konuk takımı 1-0 öne geçirdi. 45'te ise Yira Collins Sor, Mbaye Diagne'nin kaçan penaltısını gol olarak tamamladı ve skora dengeyi getirdi. İlk devre 1-1 bitti.

Karşılaşmada gol perdesini Ernest Muçi'nin asistinde Muhammed Salah açtı

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.

7' Onuachu yetişemedi

Trabzonspor, Muhammed Salah'ın etkili ortasıyla tehlike yaratmak istedi. Ceza sahasında Paul Onuachu topa dokunmak için hamle yaptı ancak meşin yuvarlağa yetişemedi.

11' GOL | Amed Sportif Faaliyetler 0-1 Trabzonspor

Trabzonspor, zorlu deplasmanda Muhammed Salah'ın golüyle öne geçti. Fabinho'nun kaptığı topu alan Ernest Muçi, Muhammed Salah'ın savunma arkasına koşusunu gördü ve pasını verdi.

Kaleci Lafont ile karşı karşıya kalan Mısırlı yıldız, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi.

Muhammed Salah, Trabzonspor'un bu sezon ligde attığı son 3 gole doğrudan katkı verdi.

21' Muçi yerde kaldı

Trabzonspor'da Ernest Muçi sakatlık yaşadı. Orta sahadaki ikili mücadelede Amed Sportif Faaliyetler oyuncusunun ayağına basmasının ardından yerde kalan Muçi için sağlık ekibi sahaya girdi.

33' Trabzonspor'da zorunlu değişiklik

Trabzonspor'da Saviolo sakatlık yaşadı. Hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi ancak Saviolo ayağa kalkamayınca bordo-mavili futbolcular topu taca gönderdi.

Tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Saviolo'nun yerine Aral Şimşir mücadeleye dahil oldu.

42' Amed Sportif Faaliyetler etkili geldi

Amed Sportif Faaliyetler beraberlik golüne yaklaştı. Krasniqi'nin yerden pasında Diagne topuğuyla kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45' Penaltı!

Amed Sportif Faaliyetler penaltı kazandı. Melih Kabasakal'ın eline çarpan topun ardından Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi.

45' GOL!

Amed Sportif Faaliyetler'de kazanılan penaltıyı Mbaye Diagne kullandı. Andre Onana vuruş sonrası topu çelse de Yira Collins Sor skoru eşitlemeyi başardı.

45' Amed Sportif Faaliyetler 1-1 Trabzonspor

Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısı Muhammed Salah ve Yira Collins Sor'un golleriyle 1-1 sona erdi.