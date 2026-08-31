90'da hüsran! Trabzonspor Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildi
Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk oldu. Bordo-mavililer, Diyarbakır'da oynanan mücadelede rakibine 2-1 yenildi. Mücadelede goller Yira Collins Sor, Muhammed Salah ve Gift Orban'dan geldi. İşte yaşananlar...
Süper Lig'de 2. haftayı galibiyetle kapatan Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına çıktı.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Muhammed Salah konuk takımı 1-0 öne geçirdi. 45'te ise Yira Collins Sor, Mbaye Diagne'nin kaçan penaltısını gol olarak tamamladı ve skora dengeyi getirdi. İlk devre 1-1 bitti.
İkinci yarıda dakikalar 90'ı gösterirken savunmadan hücuma çıkan Mehmet Yeşil'in asisti sonrası Gift Orban topu ağlarla buluşturdu ve ev sahibini öne geçirerek 3 puanı getirdi. Maç 2-1 sona erdi.
Fatih Tekke'nin öğrencileri sahadan puansız ayrıldı. Gelecek hafta Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Süper Lig'deki dört büyük arasında karşılaştığı ilk rakibinden 3 puan almayı başaran Amed Sportif Faaliyetler ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.
7' Onuachu yetişemedi
Trabzonspor, Muhammed Salah'ın etkili ortasıyla tehlike yaratmak istedi. Ceza sahasında Paul Onuachu topa dokunmak için hamle yaptı ancak meşin yuvarlağa yetişemedi.
11' GOL | Amed Sportif Faaliyetler 0-1 Trabzonspor
Trabzonspor, zorlu deplasmanda Muhammed Salah'ın golüyle öne geçti. Fabinho'nun kaptığı topu alan Ernest Muçi, Muhammed Salah'ın savunma arkasına koşusunu gördü ve pasını verdi.
Kaleci Lafont ile karşı karşıya kalan Mısırlı yıldız, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi.
Muhammed Salah, Trabzonspor'un bu sezon ligde attığı son 3 gole doğrudan katkı verdi.
21' Muçi yerde kaldı
Trabzonspor'da Ernest Muçi sakatlık yaşadı. Orta sahadaki ikili mücadelede Amed Sportif Faaliyetler oyuncusunun ayağına basmasının ardından yerde kalan Muçi için sağlık ekibi sahaya girdi.
33' Trabzonspor'da zorunlu değişiklik
Trabzonspor'da Saviolo sakatlık yaşadı. Hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi ancak Saviolo ayağa kalkamayınca bordo-mavili futbolcular topu taca gönderdi.
Tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Saviolo'nun yerine Aral Şimşir mücadeleye dahil oldu.
42' Amed Sportif Faaliyetler etkili geldi
Amed Sportif Faaliyetler beraberlik golüne yaklaştı. Krasniqi'nin yerden pasında Diagne topuğuyla kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
45' Penaltı!
Amed Sportif Faaliyetler penaltı kazandı. Melih Kabasakal'ın eline çarpan topun ardından Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi.
45' GOL!
Amed Sportif Faaliyetler'de kazanılan penaltıyı Mbaye Diagne kullandı. Andre Onana vuruş sonrası topu çelse de Yira Collins Sor skoru eşitlemeyi başardı.
45' Amed Sportif Faaliyetler 1-1 Trabzonspor
Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısı Muhammed Salah ve Yira Collins Sor'un golleriyle 1-1 sona erdi.
46' İkinci yarı başladı
Müsabakada ikinci 45 dakika başladı.
53' Trabzonspor pozisyon arıyor
Trabzonspor yan paslarla hücuma çıkmaya çalıştı ancak Amedspor önde baskıyla rakibine rahat pas imkanı tanımadı.
69' Lafont gole izin vermedi
Trabzonspor etkili geldi. Bordo-mavililerde Ozan Tufan topu kazandı ve Aral Şimşir'e aktardı. Aral'ın şutunda kaleci Lafont gole izin vermedi.
71' Nwaiwu'dan yerinde müdahale
Amedspor hızlı hücumda etkili gelmek istedi. Krasniqi topu sürerek ilerledi ve ara pasını denedi ancak Nwaiwu araya girerek tehlikeyi önledi.
81' Salah savunmayı geçemedi
Trabzonspor, Muhammed Salah ile etkili geldi. Pina'nın pasında topu kontrol eden Mısırlı yıldız, önce sağına ardından soluna çekip yeniden sağa yöneldi.
Salah'ın vuruşunda Amedspor savunması araya girerek gole izin vermedi.
90' GOL | Amedspor 2-1 Trabzonspor
Amedspor, Gift Orban'ın golüyle öne geçti. Orta sahadan ceza sahasına gönderilen uzun pas sonrası topu önünde bulan Orban, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Maç sonucu | Amedspor 2-1 Trabzonspor
Mücadelede son düdük çaldı. Trabzonspor, deplasmanda Amedspor'a 2-1 mağlup oldu.
AÇILIŞ SALAH'TAN
Mücadelede dakikalar 11'i gösterirken Trabzonspor 1-0 öne geçti. Orta saha mücadelesinde Fabinho topu kaptı ve Ernest Muçi, Muhammed Salah'ı savunma arkasına hareketlendirdi. Mısırlı futbolcu yaptığı vuruşla Lafont'u mağlup edip takımını öne geçirdi.
Salah, Başakşehir karşısında da iki kez ağları sarsmasının ardından bordo-mavililerin son 3 golüne imza atmış oldu.
FABINHO İLK KEZ 11'DE
Trabzonspor'un Al-Ittihad ile sözleşmesini uzatmaması nedeniyle serbest statüden kadrosuna kattığı Fabinho, ilk kez Amed Sportif Faaliyetler karşısında forma giydi.
Teknik direktör Fatih Tekke, kısa süre önce imza atan Brezilyalı oyuncusunu orta sahada Melih Kabasakal ile birlikte görevlendirdi.
DIAGNE PENALTIYI KAÇIRDI
İlk yarı biterken Amed Sportif Faaliyetler penaltı kazandı. Yapılan orta sonrası Melih'in eline çarpan top nedeniyle Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Mbaye Diagne'nin yaptığı vuruşta Andre Onana topu çelmeyi başardı ancak Yira Collins Sor skoru dengeledi.
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