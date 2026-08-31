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Cem Yılmaz’ın kalp krizi sonrası fotoğrafındaki detay gündem oldu! Kulak memesindeki “Frank işareti” ne anlama geliyor?

Kalp krizi geçirmesinin ardından anjiyo operasyonu yapılan Cem Yılmaz'ın hastane fotoğrafındaki kulak memesi çizgisi dikkat çekti. Uzmanlar, tıp literatüründe "Frank işareti" olarak bilinen bu bulgunun koroner arter hastalığıyla ilişkisinin uzun yıllardır araştırıldığını ancak tek başına kalp hastalığı ya da kalp krizi belirtisi olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

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Cem Yılmaz Kalp Krizi Geçirdi, Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde yaşadığı göğüs ağrısının ardından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde (ÇOMÜ) anjiyo operasyonuna alındı.

Cem Yılmaz’ın Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından gerçekleştirilen müdahalenin ardından Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da ünlü komedyenin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Cem Yılmaz: ’Eve Gidip Yatsam Hala Yatıyor Olurdum’

"EVE GİDİP YATSAM HALA YATIYOR OLURDUM"

Tedavisinin ardından hastane odasından paylaşım yapan Cem Yılmaz, yaşadığı kalp krizinin göğüs ve sırt bölgesinde başlayan şiddetli ağrıyla kendisini gösterdiğini anlattı. Yılmaz, "Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma. Eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum." ifadelerini kullanarak kendisini tedavi eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Cem Yılmaz’ın Kulak Memesindeki Çizgi Sosyal Medyada Gündem Oldu

HASTANE FOTOĞRAFINDAKİ AYRINTI GÜNDEM OLDU

Doktorlarının kendisine "stresten uzak durması" yönünde tavsiyede bulunduğunu aktaran Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Cem Yılmaz'ın hastaneden paylaştığı fotoğrafın ardından sosyal medyada bu kez ünlü komedyenin kulak memesindeki belirgin çizgi konuşulmaya başlandı.

Frank İşareti ve Kalp Hastalıkları İlişkisi Tartışılıyor

Tıp literatüründe "Frank işareti" olarak adlandırılan kulak memesindeki çapraz çizginin kalp-damar hastalıklarıyla ilişkili olup olmadığı tartışılırken, uzmanlardan da peş peşe değerlendirmeler geldi.

Prof. Dr. Yılancıoğlu: Kulaktaki Çizgi Kalp Sağlığına İpucu Olabilir

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulağınızdaki bir çizgi, kalbiniz hakkında ipucu verebilir mi?" sorusunu yönelterek Frank işaretine ilişkin bilimsel çalışmalara dikkat çekti.

Frank İşareti İlk Kez 1970’lerde Koroner Hastalıkla İlişkilendirildi

FRANK İŞARETİ İLK KEZ 1970'LERDE KORONER HASTALIKLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Kulak memesini çapraz şekilde geçen belirgin oluk, tıp literatüründe "Frank işareti" veya İngilizce adıyla "diagonal earlobe crease" olarak tanımlanıyor.

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu'nun aktardığına göre söz konusu bulgu ilk kez 1970'li yıllarda koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildi. O tarihten bu yana Frank işaretinin ateroskleroz, koroner arter hastalığı ve genel kardiyovasküler riskle olası ilişkisi çok sayıda gözlemsel çalışmada araştırıldı.

Frank İşareti ve Koroner Hastalık Arasındaki Muhtemel Bağ

Yılancıoğlu, bazı meta-analizlerde Frank işareti bulunan kişilerde koroner arter hastalığının daha sık görülebildiğinin ortaya konulduğunu belirtti. Bu olası ilişkinin arkasındaki mekanizmalar konusunda ise damar yaşlanması, mikrovasküler değişiklikler ve elastik doku kaybı gibi teoriler üzerinde duruluyor.

Frank İşareti Tek Başına Kalp Hastalığını Göstermez

TEK BAŞINA KALP HASTALIĞINI GÖSTERMEZ

Ancak uzmanlar, Frank işaretinin tek başına kalp hastalığının kanıtı olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin özellikle altını çiziyor. Yılancıoğlu, "Frank işareti tek başına kalp hastalığı tanısı koydurmaz. Yaşla birlikte daha sık görülür ve sağlıklı kişilerde de bulunabilir." dedi.

Kulak Çizgisi Kalp Hastalığı Anlamına Gelmiyor, Diğer Faktörler Önemli

Dolayısıyla kulak memesinde bu çizginin bulunması, kişinin kalp hastası olduğu anlamına gelmiyor. Ancak sigara kullanımı, hipertansiyon, yüksek LDL kolesterol, diyabet veya ailede kalp hastalığı öyküsü gibi başka risk faktörleri de bulunuyorsa kardiyovasküler riskin değerlendirilmesi açısından bir hatırlatıcı olarak kabul edilebiliyor.

"Bazen vücudumuz, içeride olanlarla ilgili dışarıdan küçük ipuçları verir" diyen Yılancıoğlu, paylaşımının tanı veya tedavi amacı taşımadığını da belirterek kardiyovasküler risk değerlendirmesi için hekime başvurulması gerektiğini hatırlattı.

Cem Yılmaz’ın Kulak Memesi Çizgisi Yaşla Derinleşiyor

ESKİ FOTOĞRAFLARINI KARŞILAŞTIRDI

Dr. Türker Pabuccuoğlu da Cem Yılmaz'ın farklı yaşlardaki fotoğraflarını karşılaştırarak ünlü komedyenin kulak memesindeki çizgiye dikkat çekti. Yılmaz'ın 30'lu, 40'lı ve 50'li yaşlarındaki fotoğraflarını inceleyen Pabuccuoğlu, söz konusu çizginin yaş ilerledikçe daha derin ve belirgin hale geldiğini öne sürdü.

Dr. Pabuccuoğlu: Cem Yılmaz’ın Kulak Memesindeki Çizgi Belirginleşmiş

Pabuccuoğlu, "Bakın kulak memesindeki bu çizgi Cem Yılmaz yaş aldıkça daha da belirgin ve derin bir hale gelmiş. Kulak memesinde olan bu enine derin çizgiye kardiyolojide Frank işareti diyoruz." ifadelerini kullandı.

Frank İşareti ve Damar Değişiklikleri Arasındaki Bağ

FRANK İŞARETİ VE DAMAR DEĞİŞİKLİKLERİ ARASINDAKİ BAĞ

Frank işaretinin oluşum mekanizmasına ilişkin öne çıkan teorilerden birinin, kulak memesindeki küçük damarlar ile çevresindeki elastin-kolajen dokusunun yaşlanma ve damar sertliğiyle birlikte değişmesi olduğunu anlatan Pabuccuoğlu, bu durumun vücuttaki genel damar yapısındaki değişiklikleri bir ölçüde yansıtabileceğini belirtti.

Frank İşareti ve Kalp Hastalıkları Arasındaki Korelasyon

Pabuccuoğlu, Frank işaretiyle kalp-damar hastalıkları arasındaki ilişkinin yorumlanmasında önemli bir ayrıma da dikkat çekti. "Bu bir neden-sonuç ilişkisi değildir. Bu bir korelasyon ilişkisidir" diyen Pabuccuoğlu, kulak memesindeki çizginin tek başına kalp krizi belirtisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Frank İşareti Kalp Riskine Karşı Uyarı Olabilir

KALP RİSKİNE KARŞI UYARI OLABİLİR

Frank işareti tek başına kalp hastalığı tanısı koydurmasa da özellikle ileri yaştaki ve başka kardiyovasküler risk faktörleri bulunan kişiler açısından risk değerlendirmesine katkı sağlayabilecek bir uyarı işareti olarak ele alınabiliyor.

Kardiyovasküler Risk İçin Temel Testler Öneriliyor

HANGİ KONTROLLER YAPILABİLİR?

Pabuccuoğlu, kardiyovasküler risk değerlendirmesinde kan basıncının ölçülmesi, kolesterol ve LDL değerleri, trigliserid ile açlık şekeri/HbA1c gibi temel testlerin kontrol edilmesini önerdi.

Kişinin risk durumuna göre EKG, efor testi, ekokardiyografi, koroner kalsiyum skoru veya koroner BT gibi ileri incelemelerin de değerlendirilebileceğini belirtti.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri Kalp Krizi Riskini Azaltabilir

Sigaranın bırakılması, düzenli yürüyüş ve egzersiz yapılması, kilo kontrolünün sağlanması, sebze ve lif ağırlıklı Akdeniz tipi beslenme, kaliteli uyku ile tansiyon, kan şekeri ve kolesterolün kontrol altında tutulmasının kalp krizi riskini azaltmanın temel adımları arasında olduğunu ifade eden Pabuccuoğlu, Cem Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Kalp Krizinde İlk Saatlerde Müdahale Hayati Önem Taşıyor

DAMAR CERRAHİSİ UZMANI DOÇ. DR. EMRE SELÇUK'DAN ÖNEMLİ UYARILAR

Kalp krizinde özellikle ilk saatlerde tıbbi müdahalenin büyük önem taşıdığını belirten Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emre Selçuk, süreçle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Kalp krizi ve kalp damar hastalıklarının dünyada en sık ölüm nedenleri arasında yer aldığını belirten Doç. Dr. Selçuk, Türkiye'de kalp krizlerinin özellikle 50-55 yaş grubunda sık görüldüğünü söyledi.

Kalp Krizi Riskinde Erkekler Daha Yüksek Risk Altında

Erkeklerin kalp krizi açısından daha yüksek risk taşıdığını, kadınlarda ise kalp damar hastalıklarının daha ağır seyredebildiğini belirten Doç. Dr. Selçuk, "Kalbin ön tarafını besleyen ana damarlardan birinin tıkanması ciddi bir kalp krizine yol açabiliyor. Ani kalp krizinde damarın mümkün olduğunca ilk 1-2 saat içerisinde açılması gerekiyor. Bu süre geçerse hayati risk ve ölüm riski çok artıyor." ifadelerini kullandı.

Düzenli Kontroller Kalp Krizi Riskini Azaltabilir

DÜZENLİ KONTROLLER KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTABİLİR

Kalp krizinin her zaman önceden belirti vermediğini belirten Doç. Dr. Selçuk, bazı hastaların kriz öncesinde hiçbir şikâyet yaşamayabildiğini söyledi.

Düzenli kontrollerin ise riskli damarların önceden tespit edilmesine imkân sağlayabileceğini aktaran Doç. Dr. Selçuk, "Bazı hastalarımız kendilerini çok iyi takip ediyor, check-up'larını (sağlık taramalarını) ve düzenli kontrollerini yaptırıyor. Bu kişilerde kalp krizi geçirme ihtimali olan damarları önceden saptayıp müdahale edebiliyoruz." dedi.

Frank İşareti Kalp Krizi Göstergesi Değil

FRANK İŞARETİ KALP KRİZİ GÖSTERGESİ Mİ?

Kulak memesindeki çizginin kalp krizi belirtisi olduğu yönündeki bilgilerin de doğru değerlendirilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Selçuk, bunun tıp literatüründe "Frank işareti" olarak bilindiğini söyledi.

Doç. Dr. Selçuk, "Tek başına kalp krizinin bir göstergesi değildir. Damar kireçlenmesinin dolaylı bir belirtisi olabileceği söyleniyor ancak sadece kulak mememize bakarak kalp damar tıkanıklığı riskimizin yüksek olduğunu söylememiz mümkün değil. Kalp krizi riskini ortaya koymak için çok daha net analizler yapıyoruz." diye konuştu.

Genetik Yatkınlık ve Kalp Damar Sağlığı İlişkisi

Kalp damar sağlığında genetik yatkınlığın önemli bir risk faktörü olduğunu ancak değiştirilebilir risklerin de bulunduğunu vurgulayan Doç. Dr. Selçuk, sigaranın kalp krizi, bacak damar tıkanıklıkları ve inmenin en önemli nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Diyabet ve Kalp Krizi Risk Faktörleri Üzerine Öneriler

DİYABET VE KALP KRİZİ RİSK FAKTÖRLERİ ÜZERİNE ÖNERİLER

Diyabet hastalarında kalp krizinin belirtilerinin daha farklı seyredebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Selçuk, stresli ve hareketsiz yaşamın da günümüzde giderek daha önemli risk faktörleri haline geldiğini belirtti.

Ailesinde kalp krizi, stent veya bypass öyküsü bulunan kişilerin özellikle 45 yaşından sonra düzenli kontrollerini yaptırması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Selçuk, tansiyon ve kolesterol değerlerinin de kontrol altında tutulması gerektiğini söyledi.

Kalp Krizinin Tipik Belirtileri Nelerdir?

Kalp krizinin en tipik belirtisinin göğüste sıkışma ve baskı hissi olduğunu belirten Doç. Dr. Selçuk, "Kalp damar tıkanıklıklarında ağrı daha çok sıkışma tarzındadır. Sanki göğsünüzün üzerine biri oturuyormuş gibi bir his, ter basması, kola, çeneye veya kulağa doğru yayılan ağrı eşlik edebilir." dedi.

Her göğüs ağrısının kalp krizi anlamına gelmediğini belirten Doç. Dr. Selçuk, batıcı veya bıçak saplanır tarzındaki ağrıların farklı nedenlere bağlı olabileceğini aktardı.

Kalp Krizi Belirtileri Farklı Hastalıklarla Karışabilir

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ FARKLI HASTALIKLARLA KARIŞABİLİR

Kalp krizinin bazen göğüs ağrısı yerine mide ağrısı, bulantı-kusma veya tansiyon değişiklikleriyle de ortaya çıkabileceğini belirten Doç. Dr. Selçuk, ani başlayan şiddetli göğüs ya da sırtta yırtılır tarzda ağrıların ise aort yırtılması veya pulmoner emboli gibi farklı ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Selçuk, şüpheli belirtilerin ortaya çıkması halinde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

Kolesterol ve Diğer Risk Faktörlerine Dikkat

PROF. DR. BİLAL BOZTOSUN'DAN DEĞERLENDİRME

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda özellikle kolesterol yüksekliğinin önemli risk faktörlerinden biri olduğunu belirterek ailede kalp hastalığı bulunması, yüksek kolesterol, yoğun tütün kullanımı, fazla kilo, hipertansiyon, stres ve hareketsiz yaşam gibi faktörlere dikkat çekti.

Video Oynatma İkonu Cem Yılmaz'ın kulak çizgisi gündem oldu: Bu çizgi kalp krizi belirtisi çıktı
Kalp ve Damar Hastalıklarının Ciddi Sonuçları

Kalp ve damar hastalıklarının ciddi sonuçlara yol açabildiğini vurgulayan Boztosun, kalp krizi dışında inme ve bacak damarlarındaki tıkanıklıkların da damar hastalıklarının sonuçları arasında yer aldığını anlattı. Boztosun, kulak memesindeki çizginin yanı sıra bazı kişilerde göz çevresinde görülebilen sarı renkli yağ birikimlerinin de değerlendirilmesi gereken fiziksel ipuçları arasında bulunabileceğini söyledi.

Kan Tahlillerinizi İhmal Etmeyin

"KAN TAHLİLLERİNİZİ YAPTIRIN"

Risk faktörlerinin erken dönemde belirlenmesinin önemine dikkat çeken Boztosun, kişilerin kolesterol değerleri, HDL ve LDL seviyeleri, kan şekeri, trigliserid, tansiyon ve vücut kitle indekslerini kontrol ettirmeleri gerektiğini belirtti.

Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının da değerlendirilmesini öneren Boztosun, özellikle stent veya balon işlemi geçiren hastaların doktorlarının önerdiği ilaçları kendi kararlarıyla bırakmasının risk oluşturabileceğini söyledi.

Kalp Krizi Risk Faktörlerine Müdahale Edilmeli

Kalp krizinin meydana gelmesini beklemek yerine risk faktörlerine önceden müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizen Boztosun; sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, stres, fazla kilo, yüksek tansiyon, kan şekeri ve kolesterol gibi değiştirilebilir faktörlerin kontrol altına alınmasının önemine işaret etti.

Kalp Krizinde Göğüs Ağrısının Özellikleri

KALP KRİZİ NASIL ANLAŞILIR?

Boztosun, kalp krizinde görülebilecek ağrının özelliklerine ilişkin de önemli bilgiler verdi. Kalp kaynaklı göğüs ağrısının genellikle parmakla tek bir nokta gösterilecek şekilde tarif edilmediğini belirten Boztosun, ağrının daha geniş bir alanda hissedilebildiğini söyledi.

Kalp Krizi Ağrısı Sol Kola Vurmak Zorunda Değil

Göğüste başlayan ağrı sol kola yayılabileceği gibi çeneye, sağ kola, sırta veya karın-göbek çevresine de yayılabiliyor. Bu nedenle kalp krizi ağrısının mutlaka sol kola vuracağı düşüncesinin doğru olmadığı belirtiliyor. Ağrıya bulantı, kusma, soğuk terleme ve bazı vakalarda bilinç kaybı da eşlik edebiliyor.

Geçmeyen Göğüs Ağrısına Dikkat Edilmeli

GEÇMEYEN GÖĞÜS AĞRISINA DİKKAT EDİLMELİ

Özellikle geçmeyen ve şiddeti giderek artan göğüs ağrısının ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Boztosun, bu durumda zaman kaybedilmeden en yakın hastaneye başvurulması gerektiğini söyledi.

Boztosun, hastaların daha uzaktaki veya özellikle tercih ettikleri bir sağlık kuruluşuna ulaşmaya çalışırken vakit kaybetmemeleri gerektiğini belirterek ilk müdahalenin en yakın sağlık kuruluşunda yapılmasının önemine dikkat çekti.

Cem Yılmaz’ın Ardından Halit Ergenç de Gündemde

SOSYAL MEDYADA HALİT ERGENÇ DE GÜNDEME GELDİ

Cem Yılmaz'ın fotoğrafıyla başlayan "Frank işareti" tartışmaları sosyal medyada başka ünlü isimlerin fotoğraflarının da incelenmesine neden oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncu Halit Ergenç'in eski fotoğraflarındaki kulak memesine dikkat çekerek benzer bir çizgi bulunduğunu öne sürdü ve Ergenç'in kardiyoloji kontrolünden geçmesi gerektiği yönünde yorumlar yaptı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin