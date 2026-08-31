Cem Yılmaz’ın kalp krizi sonrası fotoğrafındaki detay gündem oldu! Kulak memesindeki “Frank işareti” ne anlama geliyor?

Dolayısıyla kulak memesinde bu çizginin bulunması, kişinin kalp hastası olduğu anlamına gelmiyor. Ancak sigara kullanımı, hipertansiyon, yüksek LDL kolesterol, diyabet veya ailede kalp hastalığı öyküsü gibi başka risk faktörleri de bulunuyorsa kardiyovasküler riskin değerlendirilmesi açısından bir hatırlatıcı olarak kabul edilebiliyor.

"Bazen vücudumuz, içeride olanlarla ilgili dışarıdan küçük ipuçları verir" diyen Yılancıoğlu, paylaşımının tanı veya tedavi amacı taşımadığını da belirterek kardiyovasküler risk değerlendirmesi için hekime başvurulması gerektiğini hatırlattı.