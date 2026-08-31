Cem Yılmaz’ın kalp krizi sonrası fotoğrafındaki detay gündem oldu! Kulak memesindeki “Frank işareti” ne anlama geliyor?
Kalp krizi geçirmesinin ardından anjiyo operasyonu yapılan Cem Yılmaz'ın hastane fotoğrafındaki kulak memesi çizgisi dikkat çekti. Uzmanlar, tıp literatüründe "Frank işareti" olarak bilinen bu bulgunun koroner arter hastalığıyla ilişkisinin uzun yıllardır araştırıldığını ancak tek başına kalp hastalığı ya da kalp krizi belirtisi olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
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