Başkan Erdoğan Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Bişkek'te
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Erdoğan, genişletilmiş zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler yapacak. Zirvede İran, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Başkan Erdoğan'ı zirve kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor.
Başkan Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda, Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı.
GÖÇEBE OYUNLARI AÇILIŞ TÖRENİ'NE KATILACAK
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de Bişkek'e geldi. Başkan Erdoğan, bugün Bişkek Arena'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katılacak.
Başkan Erdoğan, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi oturumuna hitap edecek.
LİDERLERLE İKİLİ TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRECEK
Başkan Erdoğan, Bişkek ziyareti kapsamında zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
KRİTİK BAŞLIKLAR LİDERLERİN MASASINDA
Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne üye ülkelerin yanı sıra 2 gözlemci ülke ve 15 diyalog ortağı ülkeden temsilcilerin katılması bekleniyor.
Zirvenin gündeminde İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yer alması bekleniyor. Uluslararası sistemdeki güç dengeleri, yeni dünya düzeni ve çok kutupluluk da görüşülmesi beklenen başlıklar arasında.
Terörizm, radikalleşme ve sınır aşan güvenlik sorunlarının da liderlerin gündeminde olması bekleniyor.
ORTA KORİDOR VE ENERJİ GÜVENLİĞİ DE GÜNDEMDE
Zirvede ulaştırma koridorları ve Orta Koridor'un yanı sıra enerji güvenliği konularının da ele alınması bekleniyor.
SABAH SAATLERİNDE ANKARA'DAN HAREKET ETTİ
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan TC-TUR uçağı, saat 09.00'da Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan Bişkek'e hareket etti.
Erdoğan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerindeki ziyareti kapsamında Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak. Başkan Erdoğan'ın 1 Eylül'de genişletilmiş formatta gerçekleştirilecek zirve oturumuna hitap etmesi ve liderlerle ikili görüşmeler yapması planlanıyor.