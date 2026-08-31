Başkan Erdoğan Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Bişkek'te





LİDERLERLE İKİLİ TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRECEK

Başkan Erdoğan, Bişkek ziyareti kapsamında zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

KRİTİK BAŞLIKLAR LİDERLERİN MASASINDA

Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne üye ülkelerin yanı sıra 2 gözlemci ülke ve 15 diyalog ortağı ülkeden temsilcilerin katılması bekleniyor.

Zirvenin gündeminde İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yer alması bekleniyor. Uluslararası sistemdeki güç dengeleri, yeni dünya düzeni ve çok kutupluluk da görüşülmesi beklenen başlıklar arasında.

Terörizm, radikalleşme ve sınır aşan güvenlik sorunlarının da liderlerin gündeminde olması bekleniyor.