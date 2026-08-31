ÖZEL | Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic açıklaması: Harika bir oyuncu olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK ile Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı ekip sahadan 6-2 galip ayrılarak 3 puanın sahibi olmayı başardı ve derbi öncesi hata yapmadı.

Dusan Vlahovic Çorum FK ağlarını 3 kez sarstı

"BİTİRİCİLİK KABUSUMUZU KIRDIK"

Editörümüz "Vlahovic bugün 3 gol attı ve savunma yardımıyla da dikkat çekti. Yüzde kaçıyla oynuyor ve gelecekte nasıl bir performans bekliyorsunuz?" diye sordu.

İtalyan teknik direktör ise "Bir oyuncu maçta 3 gol attıysa harikadır, savunmaya da ekstra yardım ediyorsa muhteşemdir. Kondisyonu arttığında harika bir oyuncu olacak. Çok soğukkanlı goller attı. Bitiricilik kabusumuzu kırdığımız için mutluyum" cevabını verdi.