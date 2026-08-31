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ÖZEL | Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic açıklaması: Harika bir oyuncu olacak

Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK'yı ağırlayan Beşiktaş, sahadan 6-2 galip ayrıldı. Kartal'ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic, 3 golle ön plana çıkmayı başarırken teknik direktör Vincenzo Italiano karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Editörümüz Görkem Ağgündüz'ün "Gelecekte nasıl bir performans bekliyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan İtalyan çalıştırıcı, "Kondisyonu arttığında harika bir oyuncu olacak" cevabını verdi.

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ÖZEL | Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic açıklaması: Harika bir oyuncu olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK ile Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı ekip sahadan 6-2 galip ayrılarak 3 puanın sahibi olmayı başardı ve derbi öncesi hata yapmadı.

Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vincenzo Italiano, editörümüz Görkem Ağgündüz'ün sorusunu yanıtladı.

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"BİTİRİCİLİK KABUSUMUZU KIRDIK"

Editörümüz "Vlahovic bugün 3 gol attı ve savunma yardımıyla da dikkat çekti. Yüzde kaçıyla oynuyor ve gelecekte nasıl bir performans bekliyorsunuz?" diye sordu.

İtalyan teknik direktör ise "Bir oyuncu maçta 3 gol attıysa harikadır, savunmaya da ekstra yardım ediyorsa muhteşemdir. Kondisyonu arttığında harika bir oyuncu olacak. Çok soğukkanlı goller attı. Bitiricilik kabusumuzu kırdığımız için mutluyum" cevabını verdi.

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