DinamikPay soruşturmasında Kemal Cenk Erdem tutuklandı

Yönetim kurulu başkanı olduğu şirket ile soruşturma kapsamında adı geçen şirket arasında herhangi bir ticari faaliyet bulunmadığını öne süren Erdem, serbest bırakılmasını talep etti.

"Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" diyen Erdem, babasının yoğun bakımda ve bakıma muhtaç olduğunu, kendisinin de tansiyon rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.

AVUKATI: KAÇMA ŞÜPHESİ YOK

Erdem'in avukatı Furkan Tunç da müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Savunmada, Erdem adına kayıtlı şirketin MASAK ve SPK tarafından üç ayda bir denetlendiği belirtilerek bu nedenle malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağının gizlenmesinin mümkün olmadığı ileri sürüldü.

Avukat Tunç, müvekkilinin tansiyon ve mide rahatsızlıklarının bulunduğunu, babasının yoğun bakımda olduğunu ve sabit ikametgâh sahibi olduğunu belirterek kaçma şüphesinin bulunmadığını savundu.

Delillerin toplandığını ve delil karartma ihtimalinin bulunmadığını öne süren Tunç, Erdem'in tutuksuz yargılanmasını, aksi hâlde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.