DinamikPay soruşturmasında Kemal Cenk Erdem tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla hakim karşısına çıkarılan Kemal Cenk Erdem tutuklandı. İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği, dosyada yer alan mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve ifadeleri birlikte değerlendirerek Erdem hakkında “kuvvetli suç şüphesi” bulunduğu kanaatine vardı. Mahkeme kararında, Erdem’in Dinamik Pay’den bağımsız üçüncü kişi olarak değerlendirilemeyeceği, şirketler grubunun fiili yönetimi ve finansal karar mekanizmasındaki konumunun ayrıca incelenmesi gerektiği belirtildi.
İstanbul Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun 31 Ağustos 2026 tarihli yazısıyla tutuklama talebiyle İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Kemal Cenk Erdem'in sorgusu gerçekleştirildi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Kemal Cenk Erdem, hâkimlikteki savunmasında soruşturma aşamasında verdiği ifadeleri aynen tekrar ettiğini belirterek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
"Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" diyen Erdem, babasının yoğun bakımda ve bakıma muhtaç olduğunu, kendisinin de tansiyon rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.
Yönetim kurulu başkanı olduğu şirket ile soruşturma kapsamında adı geçen şirket arasında herhangi bir ticari faaliyet bulunmadığını öne süren Erdem, serbest bırakılmasını talep etti.
AVUKATI: KAÇMA ŞÜPHESİ YOK
Erdem'in avukatı Furkan Tunç da müvekkilinin suçlamaları kabul etmediğini belirtti.
Savunmada, Erdem adına kayıtlı şirketin MASAK ve SPK tarafından üç ayda bir denetlendiği belirtilerek bu nedenle malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağının gizlenmesinin mümkün olmadığı ileri sürüldü.
Avukat Tunç, müvekkilinin tansiyon ve mide rahatsızlıklarının bulunduğunu, babasının yoğun bakımda olduğunu ve sabit ikametgâh sahibi olduğunu belirterek kaçma şüphesinin bulunmadığını savundu.
Delillerin toplandığını ve delil karartma ihtimalinin bulunmadığını öne süren Tunç, Erdem'in tutuksuz yargılanmasını, aksi hâlde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN "FİİLİ YÖNETİM" DEĞERLENDİRMESİ
İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nin tutuklama kararında Kemal Cenk Erdem'in Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. nezdinde doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak ticaret sicil kayıtlarında yer almadığı belirtildi.
Ancak hâkimlik, ticaret sicilindeki bu duruma rağmen Erdem'in şirketler üzerindeki fiili konumunun ayrıca incelenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
Kararda, Dinamik Pay'in kurucusu, uzun süre tek pay sahibi ve hâkim ortağı olan Ayşin Erdem'in Kemal Cenk Erdem'in eşi olduğuna dikkat çekildi.
Kemal Cenk Erdem'in ayrıca Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., Exenpay Teknoloji A.Ş. ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları A.Ş. ile ortaklık ve şirket bağlantılarının bulunduğu kaydedildi.
PARA HAREKETLERİ DOSYAYA GİRDİ
Hâkimlik kararında Dinamik Pay ve Dinamik Yatırım'ın sermaye kaynaklarında Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiği belirtildi.
Dosya kapsamında alınan ifadelerde ise Erdem'in şirketler grubunun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterildiği aktarıldı.
Bu nedenle Erdem'in soruşturmadaki konumunun yalnızca "Ayşin Erdem'in eşi" olmasıyla açıklanamayacağı değerlendirilirken, resmî şirket yapısının dışında kalan fiili yönetim, finansman, gerçek faydalanıcılık ve şirketler arasındaki organik bağların da araştırılması gerektiği vurgulandı.
DİNAMİK PAY'İN SERMAYESİNDE BİTEXEN DETAYI
Tutuklama kararındaki dikkat çeken başlıklardan biri de Dinamik Pay'in kuruluş sermayesine ilişkin değerlendirme oldu.
Hâkimlik, şirketin kurucusu ve hâkim ortağı Ayşin Erdem ile Kemal Cenk Erdem arasında evlilik bağı ve yoğun mali ilişki bulunduğunu belirtti.
Kararda, Dinamik Pay'in kuruluş sermayesinin Kemal Cenk Erdem bağlantılı Bitexen'den sağlanan fonla karşılandığı ifade edildi.
Dinamik Yatırım'ın sermayesinde ise farklı dönemlerde hem Kemal Cenk Erdem'in doğrudan fonlarının hem de Bitexen kaynaklı yüksek tutarlı fonların kullanıldığı kaydedildi.
"YÜZ MİLYON TL'YE YAKLAŞAN" ÇİFT YÖNLÜ PARA HAREKETİ
Mahkeme kararında Kemal Cenk Erdem ile Ayşin Erdem arasında "yüz milyon TL'ye yaklaşan çift yönlü mali hareket" bulunduğu belirtildi.
Dosyada ayrıca Erdem'in Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları üzerinden finansal teknoloji ve kripto alanındaki şirketlerle bağlantılarının bulunduğu kaydedildi.
Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde Kemal Cenk Erdem'in grup şirketlerinde "nihai karar verici" olarak gösterildiği de karara yansıdı.
Erdem ile bağlantılı olduğu ifade edilen kişilerin Dinamik Pay'in ortaklık ve yönetim yapısında yer alması da dosyadaki unsurlar arasında gösterildi.
"BAĞIMSIZ ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ"
Hâkimlik, mali kayıtlar ile şirket bağlantılarını birlikte değerlendirdi.
Kararda, Kemal Cenk Erdem'in Dinamik Pay'den tamamen bağımsız bir üçüncü kişi olarak değerlendirilmesinin dosya kapsamındaki bulgularla uyumlu olmadığı belirtildi.
Mevcut mali kayıtlar, şirket ilişkileri ve birbiriyle uyum gösterdiği belirtilen ifade içerikleri dikkate alındığında Erdem'in soruşturmadaki rolünün daha ayrıntılı araştırılması gerektiği kaydedildi.
YASA DIŞI BAHİS VE PARA AKLAMA ŞÜPHESİ
Hâkimlik, Kemal Cenk Erdem hakkında 7258 sayılı Kanun'un 5/1-c maddesinde düzenlenen yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme suçu ile Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu yönünden ayrıntılı soruşturma yürütülmesini gerektirecek nitelikte "bulgu ve emareler" bulunduğunu değerlendirdi.
Dosyadaki bilgi ve belgeleri inceleyen hâkimlik, Erdem'in üzerine atılı suçları işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular bulunduğu kanaatine vardı.
"ADLİ KONTROL YETERSİZ KALIR"
Tutuklama kararında, Erdem'e isnat edilen suçlar için öngörülen cezanın alt ve üst sınırları da dikkate alındı.
Hâkimlik; Erdem'in kaçacağına yönelik somut olgular bulunduğunu, dosyadaki delillerin henüz tam olarak toplanmadığını ve soruşturmanın mevcut aşamasında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendirdi.
Bu gerekçelerle Kemal Cenk Erdem'in Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100, 101 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasına karar verildi.
Erdem hakkında yeteri kadar tutuklama müzekkeresi çıkarılmasına hükmedilirken, tutuklandığının bir yakınına veya belirlediği bir kişiye bildirilmesi de kararlaştırıldı.
Dosya, soruşturmanın tamamlanması ve kararın infazı amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edildi.
31 Ağustos 2026 tarihli karara karşı iki hafta içerisinde İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.