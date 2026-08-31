FETÖ soruşturmasında tutuklanan Esma Batmaz’ın ifadesi ortaya çıktı
15 Temmuz darbe girişiminin kritik noktalarından Akıncı Üssü’nde yakalanan Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz’ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Batmaz’a örgütle bağlantısı, yurt dışı seyahatleri, Almanya’daki dil eğitimi, soruşturma dosyasında adı geçen kişiler ve kriptolu haberleşme uygulamalarına ilişkin çok sayıda soru yöneltildi. Batmaz, hakkındaki iddiaları reddederek örgüt içerisinde yer almadığını savundu.
Esma Batmaz'a FETÖ/PDY içerisinde kendisine ait bir kod veya müstear isim bulunup bulunmadığı soruldu.
Batmaz, "Bu örgüt içerisinde yer almadım. Herhangi bir kod adım da yoktur." dedi.
Yurt dışına yaptığı seyahatlerin örgütle bağlantılı olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Batmaz, seyahatlerinin FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve örgütsel bir faaliyete katılmadığını öne sürdü.
ÜÇ YURT DIŞI SEYAHATİ İFADEDE SORULDU
Soruşturma kapsamında Esma Batmaz'ın yurt dışı giriş-çıkış kayıtları da gündeme geldi.
Batmaz, 10-14 Şubat 2025 tarihlerinde Tiflis'e, 26-29 Mart 2026 tarihlerinde Kıbrıs'a, 19 Haziran-10 Temmuz 2026 tarihlerinde ise Almanya'ya gittiğini söyledi.
Almanya seyahatinin eğitim amacıyla gerçekleştiğini belirten Batmaz, Frankfurt'ta dil eğitimi aldığını ancak eğitim gördüğü kurumun adını hatırlamadığını ifade etti.
FETÖ'NÜN GÜNCEL YAPILANMASINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU OKUNDU
İfadenin dikkat çeken bölümlerinden birinde Esma Batmaz'a, soruşturma kapsamında elde edildiği belirtilen bilgi notu okundu.
Bilgi notunda, lise eğitimini Türkiye'de tamamladıktan sonra Almanya'ya giden Yakup Aykın isimli kişinin, FETÖ'nün lise ve üniversite öğrencilerine yönelik rehberlik faaliyetlerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğinin değerlendirildiği belirtildi.
Aykın'ın ayrıca Almanya'da cezaevinde bulunan FETÖ şüphelilerinin çocuklarının eğitim süreçlerini organize ettiği yönünde bilgiler bulunduğu aktarıldı.
Soruşturma makamlarınca Esma Batmaz'ın Almanya'daki öğreniminin sağlandığı ve örgütsel endoktrinasyon sürecine dahil edildiği yönünde bilgi elde edildiği belirtilerek Batmaz'a bu husus da soruldu.
"YAKUP AYKIN'I TANIMIYORUM"
Esma Batmaz, kendisine yöneltilen iddiaları reddetti.
Batmaz, "Yakup Aykın'ı tanımıyorum." derken Almanya'ya gittikten sonraki süreci de anlattı.
Frankfurt'a indikten sonra kendi imkanlarıyla Ludwigshafen'e geçtiğini söyleyen Batmaz, burada isimlerini yalnızca "Elif" ve "Ayşenur" olarak hatırladığı iki Türk kadınla aynı yerde kaldığını ifade etti.
Kaldığı yerin ücretini kendisinin karşıladığını belirten Batmaz, Almanya'ya gideceğini teyzesinin kendisine söylediğini anlattı. Teyzesinin de FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu.
EĞİTİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETİ DE SORULDU
Soruşturma kapsamında Esma Batmaz'a, FETÖ soruşturmalarında adının geçtiği belirtilen "Aykın Familien & Bildungsberatung" isimli eğitim danışmanlığı firmasıyla herhangi bir irtibatının bulunup bulunmadığı da soruldu.
Batmaz, söz konusu şirketle herhangi bir bağlantısının olmadığını söyledi.
Almanya'da dil eğitimi aldığı kurumun adını hatırlamadığını yineleyen Batmaz, ülkedeki koşullara dayanamadığını, yaklaşık bir ay dolmadan Türkiye'ye dönmek istediğini ve ardından geri geldiğini ifade etti.
YURT DIŞI KAYITLARINDA "ÇAKIŞMA" TESPİTİ
İfade tutanağında Esma Batmaz'ın yurt dışı hareketlerine ilişkin yapılan "çakışma analizi" de yer aldı.
Analize göre Batmaz ile soruşturma dosyasında adı bulunan Sami Yılmaz'ın 26-29 Mart 2026 tarihleri arasında 3,2 gün, 2-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında ise 8,3 gün aynı anda yurt dışında bulundukları tespit edildi.
Batmaz'a Sami Yılmaz'ı tanıyıp tanımadığı soruldu.
Esma Batmaz, "Sami Yılmaz isimli şahsı tanımıyorum." yanıtını verdi.
BYLOCK, KAKAO TALK VE SIGNAL SORUSU
Batmaz'a FETÖ'nün örgüt içi haberleşmede kullandığı belirtilen ByLock, Kakao Talk ve Signal gibi kriptolu haberleşme programlarını kullanıp kullanmadığı da soruldu.
Esma Batmaz, söz konusu programların hiçbirini kullanmadığını savundu.
Batmaz ayrıca soruşturma dosyasında isimleri geçen Yakup Aykın, Sami Yılmaz ve Hilal Köseoğlu'nu da tanımadığını öne sürdü.