FETÖ soruşturmasında tutuklanan Esma Batmaz’ın ifadesi ortaya çıktı

"YAKUP AYKIN'I TANIMIYORUM"

Esma Batmaz, kendisine yöneltilen iddiaları reddetti.

Batmaz, "Yakup Aykın'ı tanımıyorum." derken Almanya'ya gittikten sonraki süreci de anlattı.

Frankfurt'a indikten sonra kendi imkanlarıyla Ludwigshafen'e geçtiğini söyleyen Batmaz, burada isimlerini yalnızca "Elif" ve "Ayşenur" olarak hatırladığı iki Türk kadınla aynı yerde kaldığını ifade etti.

Kaldığı yerin ücretini kendisinin karşıladığını belirten Batmaz, Almanya'ya gideceğini teyzesinin kendisine söylediğini anlattı. Teyzesinin de FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu.