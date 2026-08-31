Altı Üstü İstanbul’da tehlikeli viraj: İki kız kardeş de ölümle burun buruna
atv’nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul, aksiyon ve dram dolu 12. bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana geliyor. Hasan’ın gecesinde çıkan çatışma sonrası iki kız kardeş ölümle burun buruna gelirken, mahalledeki düğünde Bayram’ın yapacağı itiraf tüm dengeleri altüst ediyor.
atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, on ikinci bölümü ile pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.
12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.
Hasan için hazırlanan gece, silahlı saldırıyla kabusa döner. Sado'nun vurulmasıyla başlayan kaçış, dört arkadaşın rehin alınmasıyla ölüm kalım savaşına dönüşür.
Zaman daralırken Hasan, Naz ve Alina, Sado'yu hayatta tutmaya çalışır. Emir ise arkadaşlarına ulaşmak için geri dönüşü olmayan bir yola girer.
Diğer yanda ise Esra'nın düşüşüyle sarsılan Uzay'ın yanında kalmaya karar veren Melek, yaşananların ardındaki gerçeği öğrenmeye çalışırken kendisini giderek daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.
Tüm bu kaosların içinde güzel şeyler de olur. Mahallede Nihal ve İbo'nun yıllardır beklediği gün gelir çatar.
Ancak her şey yoluna girmiş gibi görünürken, sakladığı gerçeklerin vicdan yükü altında ezilen Bayram'ın itirafı kutlamanın ortasına bomba gibi düşer.
Diğer yandan Fahriye'nin iki kızı için de iki ayrı yerde yeni bir tehlike baş gösterir. Melek, Uzay'ın; Naz ise Emir'in gözleri önünde yaşanan beklenmedik gelişmelerle ölümle burun buruna gelir.
Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!
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