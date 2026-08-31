Altı Üstü İstanbul’da tehlikeli viraj: İki kız kardeş de ölümle burun buruna

Tüm bu kaosların içinde güzel şeyler de olur. Mahallede Nihal ve İbo'nun yıllardır beklediği gün gelir çatar.

Ancak her şey yoluna girmiş gibi görünürken, sakladığı gerçeklerin vicdan yükü altında ezilen Bayram'ın itirafı kutlamanın ortasına bomba gibi düşer.