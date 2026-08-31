Galatasaray'da ayrılık! Daha yeni imzalamıştı



BAŞAKŞEHİR TEMASTA

Başakşehir'in Lemina'nın durumunu yakından takip ettiği ve Galatasaray'ın vereceği karara göre transfer sürecini ilerletmeye hazırlandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların orta saha transferini tamamlaması halinde Lemina'nın geleceğiyle ilgili kararın daha net bir şekilde şekillenmesi bekleniyor.