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Galatasaray'da ayrılık! Daha yeni imzalamıştı

Galatasaray'da yabancı kontenjanında yer açılması için Mario Lemina'nın takımdan ayrılması gündeme geldi. Başakşehir, 32 yaşındaki Gabonlu orta sahanın durumunu yakından takip ediyor. Mario Lemina sezon başında sarı-kırmızılılar ile yeni sözleşme imzalamıştı.

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Galatasaray'da ayrılık! Daha yeni imzalamıştı

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında yabancı oyuncu kontenjanı için çalışmalar sürüyor.

Sarı-kırmızılılarda orta saha transferinin gerçekleşmesi durumunda 10+4'lük yabancı oyuncu sınırı nedeniyle Mario Lemina'nın kadroda tutulması konusunda karar verilmesi gerekecek.

Galatasaray'da Mario Lemina ile yollar ayrılabilir.Galatasaray'da Mario Lemina ile yollar ayrılabilir.
YABANCI KONTENJANI BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray yönetimi, orta sahaya yapılması planlanan takviyenin ardından mevcut yabancı oyuncular arasından bir ismi kadro dışında bırakmak zorunda kalabilir.

Bu senaryoda Lemina'nın ana listeye yazılmaması veya deneyimli futbolcuyla yolların ayrılması seçenekler arasında bulunuyor.

Mario Lemina sezon başında yeni sözleşmeye imza atmıştı.Mario Lemina sezon başında yeni sözleşmeye imza atmıştı.

32 yaşındaki Gabonlu futbolcunun durumunu Başakşehir de yakından takip ediyor.

İstanbul ekibinin Lemina'ya olan ilgisi nedeniyle iki kulüp arasında temasların başladığı ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.

Galatasaray'da ayrılık! Daha yeni imzalamıştı-4
BAŞAKŞEHİR TEMASTA

Başakşehir'in Lemina'nın durumunu yakından takip ettiği ve Galatasaray'ın vereceği karara göre transfer sürecini ilerletmeye hazırlandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların orta saha transferini tamamlaması halinde Lemina'nın geleceğiyle ilgili kararın daha net bir şekilde şekillenmesi bekleniyor.

Galatasaray'da ayrılık! Daha yeni imzalamıştı-5

Galatasaray'ın önündeki temel seçenekler Lemina'yı yabancı kontenjanı nedeniyle ana kadro dışında bırakmak veya oyuncunun başka bir kulübe transferine izin vermek olarak öne çıkıyor.

Başakşehir ile Galatasaray arasındaki temasların olumlu seyretmesi, ayrılık ihtimalini güçlendiren gelişme olarak değerlendiriliyor.

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