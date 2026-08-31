Arif Kocabıyık yurt dışına kaçarken yakalandı!

Aylar önce yurt dışı yasağını delerek kaçtığı izlenimi veren bir paylaşıma imza atan Kocabıyık'ın, bu kez gerçekten bir TIR'ın altında Türkiye'den çıkmaya çalışırken yakalanması dikkat çekti.

Kocabıyık videoda bir süre Oslo'da kalacağını ve seçim döneminde Türkiye'ye döneceğini de öne sürdü. Ancak videonun devamında Norveç'te olmadığı anlaşıldı. Kocabıyık, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunduğunu açıklayarak Türkiye'yi terk etmediğini söyledi.

Kocabıyık'ın kaçak yollarla yurt dışına çıkma söylemini daha önce de sosyal medya üzerinden gündeme taşıdığı ortaya çıktı.

Bulgaristan'a geçiş yapmak isteyen bir TIR'ın dorsesinin altına saklanan Kocabıyık, sınırdaki kontrollerden kaçamadı. Yapılan kontrolde dorsenin altında bir kişinin bulunduğu tespit edilirken Kocabıyık ekipler tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Yakalanma anları da kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık, Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gitti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı provokatif paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Arif Kocabıyık, hakkında bulunan yurt dışı çıkış yasağına rağmen Türkiye'den kaçak yollarla çıkmaya çalışırken yakalandı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'a geçiş yapmak isteyen bir TIR'ın dorsesinin altına gizlenen Kocabıyık'ın planı, sınır muhafaza ekiplerinin kontrolüne takıldı. Kocabıyık'ın daha önce de yurt dışı çıkış yasağını gündeme getirerek "kaçak yollarla Norveç'e geldim" şeklinde bir video yayımlaması dikkat çekti. O dönem "şaka" olduğu ortaya çıkan söylem, aylar sonra gerçek bir kaçış girişimiyle yeniden gündeme geldi.

"KAÇIŞ" YALANI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Kocabıyık'ın Kasım 2025'teki videosunda kullandığı sözlerle Kapıkule'de ortaya çıkan tablo arasındaki benzerlik dikkatlerden kaçmadı.

O dönem "kaçak yollarla Norveç'e geldim" diyerek sosyal medyada gündem oluşturan Kocabıyık'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştı. 31 Ağustos 2026'da ise tablo bu kez farklıydı: Hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını aşmaya çalışan Kocabıyık, Bulgaristan'a geçmek üzere olan bir TIR'ın dorsesinin altında bulundu.

BAŞKA ERDOĞAN'A HAKARET SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Kocabıyık'ın adı daha önce de sosyal medya paylaşımları ve sokak röportajları nedeniyle birçok adli süreçte gündeme geldi.

Mayıs 2025'te sosyal medyada yayımlanan bir röportajda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kocabıyık'ın "Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli ifadeler" nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocabıyık, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

NEDİM ŞENER PAYLAŞIMI SONRASI GÖZALTI KARARI

Kocabıyık hakkında 2022 yılında da gazeteci Nedim Şener'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

28 Haziran 2022'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocabıyık'ın Şener hakkında Sedat Peker üzerinden tehdit içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Kocabıyık hakkında TCK'nın tehdit suçuna ilişkin hükümleri kapsamında gözaltı kararı verildi.

Dönemin haberlerinde Kocabıyık'ın, Nedim Şener'in Sedat Peker hakkındaki açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından "Sedat Peker gerekeni yapar" paylaşımında bulunduğu aktarıldı. Kocabıyık daha sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

2020'DE DE "HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK" İDDİASI

Kocabıyık'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle karşı karşıya kaldığı adli süreçler bununla da sınırlı kalmadı.

25 Ağustos 2020'de Kahramanmaraş'ta yayımladığı bir videodaki sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla gözaltına alındı.

DHA'nın o dönem aktardığı bilgilere göre Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

GEÇMİŞ PAYLAŞIMLARI CHP'DE DE KRİZE NEDEN OLDU

Kocabıyık'ın geçmişte kullandığı ifadeler 2026 yılında siyasi bir tartışmanın da merkezine oturdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kocabıyık'a rozet takmasının ardından geçmiş sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme geldi.

CHP, 30 Nisan 2026'da yaptığı açıklamada Kocabıyık'ın "geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları" hakkında sonradan bilgi edinildiğini belirterek henüz resmi kaydı tamamlanmayan üyelik işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Tartışmaların merkezinde Kocabıyık'ın geçmişte Ermenilere yönelik kullandığı aşağılayıcı ve ırkçı ifade yer aldı. Kocabıyık da söz konusu paylaşımı kabul ederek Ermeni vatandaşlardan özür diledi.

PROVOKASYONLARDAN TIR DORSESİNE

Sokak röportajları ve sosyal medya paylaşımları üzerinden defalarca tartışmaların merkezine oturan Kocabıyık'ın adı yıllar içinde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasından tehdit soruşturmasına, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmasından geçmiş paylaşımları nedeniyle CHP üyeliğinin durdurulmasına kadar birçok olayla gündeme geldi.

Kocabıyık'ın Kasım 2025'te yurt dışı çıkış yasağını hatırlatıp "kaçak yollarla Norveç'e geldim" diyerek yaptığı paylaşım ise son yaşananlarla birlikte yeniden dikkat çekti.

O gün sosyal medyada ortaya atılan "kaçak çıkış" senaryosu gerçek değildi. Aylar sonra Kocabıyık bu kez Kapıkule'de, Bulgaristan'a geçmek isteyen bir TIR'ın dorsesinin altında yakalandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN