Yeni yayın döneminde bomba gibi geliyorlar! atv yeni sezon tanıtım filminde yıldız isimler buluştu

ATV'NİN SEVİLEN PROGRAM YÜZLERİ BİR ARADA

Yaz döneminde ekran yolculuğuna başlayan ve yeni sezonda da macerasını sürdürecek Altı Üstü İstanbul ile ikinci sezonunda yenilenen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana dönmeye hazırlanan A.B.İ. de tanıtım filminde yer aldı.

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarının yanı sıra atv'nin sevilen program yüzlerinin de bir araya geldiği film, "Yine atv'deyiz" mottosuyla ekranın yeni dönemine dair heyecanı izleyiciyle paylaşıyor.