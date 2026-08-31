Yeni yayın döneminde bomba gibi geliyorlar! atv yeni sezon tanıtım filminde yıldız isimler buluştu
"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır zirveyi bırakmayan atv, yeni yayın dönemine iddialı bir giriş yaptı. Sevilen ekran yüzleri, fenomen yarışmalar ve yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan yeni dizilerin yer aldığı özel tanıtım filmi izleyicilerin beğenisine sunuldu.
"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır izleyicisini sevilen yapımlarla buluşturan atv, yeni yayın döneminin kapılarını bu yıl "Yine atv'deyiz" mottosuyla açıyor.
ÖZEL TANITIM FİLMİ YAYINLANDI
Yeni sezonun sevilen dizi ve program yüzlerini bir araya getiren özel tanıtım filmi yayınlandı. Ekranın tanınan isimlerinin aynı filmde buluştuğu çalışma, atv'nin yeni yayın dönemindeki güçlü yapımlarını ve renkli ekranını yansıtırken, izleyiciye de "Yine atv'deyiz" mesajını veriyor.atv yeni sezon tanıtım filmi yayınlandı
atv Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından hayata geçirilen projenin genel koordinatörlüğünü Dilaver Kıvrak, yönetmenliğini Tekin Biçer, görüntü yönetmenliğini Ömer Yılmaz, yapım sorumluluğunu ise İbrahim Çelik üstlendi.
YENİ SEZONUN İDDİALI YAPIMLARI
Tanıtım filminde kullanılan yapay zekâ uygulamaları ve kreatif teknoloji çözümleri ise yapay zekâ tabanlı prodüksiyon alanında çalışmalar gerçekleştiren Noire AI Studio imzası taşıyor.
Yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aşk ve Taht, Güneşin Doğduğu Yer, Hamal ve Mercan Köşk, yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.
ATV'NİN SEVİLEN PROGRAM YÜZLERİ BİR ARADA
Yaz döneminde ekran yolculuğuna başlayan ve yeni sezonda da macerasını sürdürecek Altı Üstü İstanbul ile ikinci sezonunda yenilenen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana dönmeye hazırlanan A.B.İ. de tanıtım filminde yer aldı.
Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarının yanı sıra atv'nin sevilen program yüzlerinin de bir araya geldiği film, "Yine atv'deyiz" mottosuyla ekranın yeni dönemine dair heyecanı izleyiciyle paylaşıyor.
ATV'DE PROGRAMLAR YİNE DOPDOLU
Gündüz kuşağının sevilen programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, yeni sezonda da izleyicileri ekran başında buluşturacak.
Merak edilen soruların yanıtları ve manevi sohbetler, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla izleyiciyle buluşmayı sürdürecek.
YENİ SEZONDA DA YARIŞMACILAR KAZANACAK
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, yeni sezonda da heyecanı ve büyük ödülleriyle yarışmacılara kazandırmaya devam edecek.
Gündemin öne çıkan başlıklarını canlı bağlantılar, özel haberler ve güçlü yayınlarıyla ekrana taşıyan atv Haber, yine gelişmelerin takip edildiği adres olacak.
KEYİFLİ RÖPORTAJLAR DİZİ TV İLE EKRANLARDA
Milyonların ilgiyle takip ettiği dizilerden özel haberler, setlerden kamera arkası görüntüler ve oyuncularla keyifli röportajlar Dizi TV ile ekrana taşınacak.
atv, yeni sezonda da sevilen programları, güçlü haber yayınları ve özel içerikleriyle izleyicisine "Yine atv'deyiz" diyecek!