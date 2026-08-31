Haftayı 3 puanla kapatan Beşiktaş bir sonraki lig maçında Fenerbahçe ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

İkinci devrede dakikalar 52'yi gösterirken Muhammed Diomande konuk takım adına farkı bire indirdi. Sırp golcü Vlahovic 59 ve 66'deki golleriyle Kartal'ın 3 puanı alması konusunda en önemli imzayı attı. İlhan Fakılı 73'te farkı 4'e yükseltti. 77'de Ermin Mahmic konuk takımın ikinci golünü kaydetti. Son sözü 83'te Amir Murillo söyledi. Maç 6-2 sona erdi.

Beşiktaş evinde Çorum FK'yı 6-2 yendi. Mücadelede gol perdesini 9. dakikada Vaclav Cerny açtı. 43'te ise Dusan Vlahovic kazanılan penaltı sonrası farkı ikiye yükseltti. İlk devre 2-0 bitti.

Beşiktaş, ilk yarıyı Vaclav Cerny ve Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.

Taraftarı önünde ilk kez 11'de sahaya çıkan Sırp yıldız, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

VAR tavsiyesiyle monitöre giden Çağdaş Altay, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

Açısı daralan Belçikalı yıldız, kaleye paralel akıl dolu bir pasla Murillo'yu gördü. Murillo yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu üst direğe nişanladı.

Beşiktaş mutlak pozisyonda golü bulamadı. Orkun Kökçü'nün nefis ara pasında Leandro Trossard bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı.

Beşiktaş orta alanda kazandığı topla hızlı atağa çıktı. Sağ kanatta topla ilerleyen Vaclav Cerny, ceza sahasındaki Dusan Vlahovic'i düşündü ancak Çorum FK savunması kritik bir müdahaleyle tehlikeyi önledi.

İki takım futbolcuları arasında yaşanan gerilimin ardından Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü ve Çorum FK'dan Ramadani sarı kart gördü.

16' Orkun ve Ramadani sarı kart gördü

Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Leandro Trossard'ın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Dusan Vlahovic, yerden sert vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Pozisyonun devamında sola açılan topu Agbadou kale ağzına doldurdu. Yakın mesafede iyi pozisyon alan Cerny, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golüyle öne geçti. Sağ taraftan kazanılan korner paslaşarak kullanıldı. Orkun Kökçü'nün ortasında ceza sahasında Djalo kafayı vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü.

Emircan'ın kafa vuruşunda topun Agbadou'nun eline çarptığı yönünde itirazlar yükselirken, Fildişi Sahilli stoper kritik bir müdahaleyle tehlikeyi uzaklaştırdı.

Çorum FK etkili geldi. Kale ağzına yapılan ortaya iki Çorum FK'lı futbolcu birden hareketlendi.

Maçın hakemi Çağdaş Altay ilk düdüğünü çaldı ve mücadele başladı.

Dusan Vlahovic Süper Lig'de ilk kez 11'de başladı

Beşiktaş evinde Çorum FK'yı ağırladı

46' İkinci yarı başladı

Tüpraş Stadyumu'nda ikinci yarının ilk düdüğü çaldı.

Beşiktaş ikinci yarıya aynı 11'le başladı. Çorum FK'da ise Serdar Gürler'in yerine Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.

50' Nübel'den nefis kurtarış

Çorum FK, Cengiz Ünder ile gole yaklaştı. Merkezden dripling yaparak ceza sahasına yaklaşan Cengiz, çok sert bir şut çıkardı.

Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel, köşeye giden topu müthiş bir refleksle çıkararak gole izin vermedi.

52' GOL | Beşiktaş 2-1 Çorum FK

Çorum FK, Mohammed Diomande'nin golüyle farkı bire indirdi. Cengiz Ünder'in şutunda gole izin vermeyen Nübel, bu kez çaresiz kaldı.

Diomande uzak mesafeden sol ayağıyla nefis vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi.

59' GOL | Beşiktaş 3-1 Çorum FK

Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı. Sağ kanattan yapılan ortada top, Çorum FK ceza sahasında savunmadan sekerek Vlahovic'in önünde kaldı.

Sırp yıldız bekletmeden sol ayağıyla yerden sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

66' GOL | Beşiktaş 4-1 Çorum FK

Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in golüyle farkı üçe çıkardı. Siyah-beyazlıların kalabalık geldiği atakta Çorum FK ceza sahası içinde boşta kalan topa Vlahovic iyi hareketlendi.

Yıldız golcü yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi ve iç sahada 11'de çıktığı ilk maçta hat-trick yaptı.

73' GOL | Beşiktaş 5-1 Çorum FK

Beşiktaş, İlhan Fakılı'nın golüyle farkı dörde çıkardı. Junior Olaitan'ın ceza yayı üzerindeki gayreti golü getirdi.

Olaitan, sağ taraftaki İlhan Fakılı'yı iyi gördü. Genç futbolcu çaprazdan uzak köşeye yerden düzgün vurdu ve Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

77' GOL | Beşiktaş 5-2 Çorum FK

Çorum FK, Ermin Mahmic'in golüyle farkı üçe indirdi. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Mahmic kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

83' GOL | Beşiktaş 6-2 Çorum FK

Beşiktaş, Murillo'nun golüyle skoru 6-2'ye getirdi. Siyah-beyazlılar hızlı hücumda etkili paslarla rakip kaleye geldi.

İlhan Fakılı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Panamalı bek, sağ ayağıyla nefis bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

86' Poku'nun golü iptal edildi

Beşiktaş, yeni transferi Ernest Poku ile 7. golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maç sonucu | Beşiktaş 6-2 Çorum FK

Beşiktaş, sahasında Çorum FK'yı 6-2 mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesi moral depoladı.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Çorum FK ise 1 puanda kaldı.