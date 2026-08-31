Kartal'dan Kadıköy'e farklı mesaj! Beşiktaş Çorum FK'yı 6-2 yendi
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı. Kartal'ın gollerini Vaclav Cerny, Dusan Vlahovic (3), İlhan Fakılı ve Amir Murillo kaydetti. İşte yaşananlar...
Beşiktaş evinde Çorum FK'yı 6-2 yendi. Mücadelede gol perdesini 9. dakikada Vaclav Cerny açtı. 43'te ise Dusan Vlahovic kazanılan penaltı sonrası farkı ikiye yükseltti. İlk devre 2-0 bitti.
İkinci devrede dakikalar 52'yi gösterirken Muhammed Diomande konuk takım adına farkı bire indirdi. Sırp golcü Vlahovic 59 ve 66'deki golleriyle Kartal'ın 3 puanı alması konusunda en önemli imzayı attı. İlhan Fakılı 73'te farkı 4'e yükseltti. 77'de Ermin Mahmic konuk takımın ikinci golünü kaydetti. Son sözü 83'te Amir Murillo söyledi. Maç 6-2 sona erdi.
Haftayı 3 puanla kapatan Beşiktaş bir sonraki lig maçında Fenerbahçe ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Maçın hakemi Çağdaş Altay ilk düdüğünü çaldı ve mücadele başladı.
6' Agbadou'dan kritik müdahale
Çorum FK etkili geldi. Kale ağzına yapılan ortaya iki Çorum FK'lı futbolcu birden hareketlendi.
Emircan'ın kafa vuruşunda topun Agbadou'nun eline çarptığı yönünde itirazlar yükselirken, Fildişi Sahilli stoper kritik bir müdahaleyle tehlikeyi uzaklaştırdı.
9' GOL | Beşiktaş 1-0 Çorum FK
Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golüyle öne geçti. Sağ taraftan kazanılan korner paslaşarak kullanıldı. Orkun Kökçü'nün ortasında ceza sahasında Djalo kafayı vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü.
Pozisyonun devamında sola açılan topu Agbadou kale ağzına doldurdu. Yakın mesafede iyi pozisyon alan Cerny, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
13' Vlahovic gole yaklaştı
Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Leandro Trossard'ın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Dusan Vlahovic, yerden sert vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
16' Orkun ve Ramadani sarı kart gördü
İki takım futbolcuları arasında yaşanan gerilimin ardından Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü ve Çorum FK'dan Ramadani sarı kart gördü.
22' Çorum FK savunması araya girdi
Beşiktaş orta alanda kazandığı topla hızlı atağa çıktı. Sağ kanatta topla ilerleyen Vaclav Cerny, ceza sahasındaki Dusan Vlahovic'i düşündü ancak Çorum FK savunması kritik bir müdahaleyle tehlikeyi önledi.
30' Orkun Kökçü kaleyi düşündü
Beşiktaş duran toptan gole yaklaştı. Leandro Trossard sol çizgiden ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı.
Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Orkun Kökçü, dar açıdan direkt kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak son anda savunmaya çarparak yan ağlarda kaldı.
36' Murillo direğe takıldı
Beşiktaş mutlak pozisyonda golü bulamadı. Orkun Kökçü'nün nefis ara pasında Leandro Trossard bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı.
Açısı daralan Belçikalı yıldız, kaleye paralel akıl dolu bir pasla Murillo'yu gördü. Murillo yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu üst direğe nişanladı.
40' Beşiktaş penaltı kazandı
Beşiktaş penaltı kazandı. Murillo'nun şutunda top ceza sahası içinde Penetra'nın dirseğine çarptı. Hakem Çağdaş Altay ilk anda oyunu devam ettirdi.
VAR tavsiyesiyle monitöre giden Çağdaş Altay, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
43' GOL | Beşiktaş 2-0 Çorum FK
Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. Orkun Kökçü penaltıyı Vlahovic'e bıraktı.
Taraftarı önünde ilk kez 11'de sahaya çıkan Sırp yıldız, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.
İlk yarı sonucu | Beşiktaş 2-0 Çorum FK
Beşiktaş, ilk yarıyı Vaclav Cerny ve Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.
46' İkinci yarı başladı
Tüpraş Stadyumu'nda ikinci yarının ilk düdüğü çaldı.
Beşiktaş ikinci yarıya aynı 11'le başladı. Çorum FK'da ise Serdar Gürler'in yerine Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.
50' Nübel'den nefis kurtarış
Çorum FK, Cengiz Ünder ile gole yaklaştı. Merkezden dripling yaparak ceza sahasına yaklaşan Cengiz, çok sert bir şut çıkardı.
Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel, köşeye giden topu müthiş bir refleksle çıkararak gole izin vermedi.
52' GOL | Beşiktaş 2-1 Çorum FK
Çorum FK, Mohammed Diomande'nin golüyle farkı bire indirdi. Cengiz Ünder'in şutunda gole izin vermeyen Nübel, bu kez çaresiz kaldı.
Diomande uzak mesafeden sol ayağıyla nefis vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi.
59' GOL | Beşiktaş 3-1 Çorum FK
Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı. Sağ kanattan yapılan ortada top, Çorum FK ceza sahasında savunmadan sekerek Vlahovic'in önünde kaldı.
Sırp yıldız bekletmeden sol ayağıyla yerden sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
66' GOL | Beşiktaş 4-1 Çorum FK
Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in golüyle farkı üçe çıkardı. Siyah-beyazlıların kalabalık geldiği atakta Çorum FK ceza sahası içinde boşta kalan topa Vlahovic iyi hareketlendi.
Yıldız golcü yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi ve iç sahada 11'de çıktığı ilk maçta hat-trick yaptı.
73' GOL | Beşiktaş 5-1 Çorum FK
Beşiktaş, İlhan Fakılı'nın golüyle farkı dörde çıkardı. Junior Olaitan'ın ceza yayı üzerindeki gayreti golü getirdi.
Olaitan, sağ taraftaki İlhan Fakılı'yı iyi gördü. Genç futbolcu çaprazdan uzak köşeye yerden düzgün vurdu ve Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.
77' GOL | Beşiktaş 5-2 Çorum FK
Çorum FK, Ermin Mahmic'in golüyle farkı üçe indirdi. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Mahmic kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.
83' GOL | Beşiktaş 6-2 Çorum FK
Beşiktaş, Murillo'nun golüyle skoru 6-2'ye getirdi. Siyah-beyazlılar hızlı hücumda etkili paslarla rakip kaleye geldi.
İlhan Fakılı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Panamalı bek, sağ ayağıyla nefis bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
86' Poku'nun golü iptal edildi
Beşiktaş, yeni transferi Ernest Poku ile 7. golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Maç sonucu | Beşiktaş 6-2 Çorum FK
Beşiktaş, sahasında Çorum FK'yı 6-2 mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesi moral depoladı.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Çorum FK ise 1 puanda kaldı.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Beşiktaş karşılaşmaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle başladı.
ITALIANO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya göre kadroda 4 değişikliğe gitti.
48 yaşındaki teknik adam, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Kartal Kayra Yılmaz ve İlhan Fakılı'yı yedek kulübesine çekerken yerlerine Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü ve Leandro Trossard'ı ilk 11'de görevlendirdi.
POKU VE MIRETTI KULÜBEDE
Beşiktaş'ın yeni transferleri Ernest Poku ile Fabio Miretti, Çorum FK karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
İki futbolcu da oyuna sonradan girerek ilk sürelerini aldı.
BEŞİKTAŞ'IN YEDEKLERİ
Siyah-beyazlılarda Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı ve Emirhan Topçu yedek kulübesinde forma bekledi.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU
Beşiktaş Kulübü, Çorum FK karşılaşması öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Siyah-beyazlı kulüp, Tüpraş Stadı'ndaki kale arkası tribünlerinde bulunan koltuklara Türk bayrakları bıraktı. Taraftarlar maç öncesinde bayrakları sallayarak bayram coşkusu yaşadı.
Beşiktaşlı futbolcular da ısınmak için sahaya çıktıklarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tişörtler giydi.
Stat skor tabelası ve LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" mesajı yer aldı.
10. Yıl Marşı'nın çalındığı sırada Beşiktaş taraftarı Doğu Tribün'de Türk bayrağı açtı.
RIDVAN YILMAZ DALYA DEDİ
Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK karşılaşmasında siyah-beyazlı formayla 100. kez sahada yer aldı.
25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da 1 olmak üzere toplam 99 karşılaşmada görev yaptı.
Rıdvan Yılmaz bu maçlarda 4 kez gol sevinci yaşadı.
İLK KEZ ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNDE OYNADI
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasını ilk kez 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş döneminde giydi.
Siyah-beyazlı futbolcu, Çorum FK karşısında Vincenzo Italiano'dan forma şansı bularak Beşiktaş kariyerindeki 100. maçına adını yazdırdı.
Rıdvan, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Kauno Zalgiris ile oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamış ve süre almamıştı.