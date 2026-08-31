KKTC Ulaştırma Bakanı açıkladı: Deniz faciasında “ölü dalga” ihtimali araştırılıyor
Girne Limanı’na dönmeye çalışırken alabora olan Filo Jet faciasında 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kazanın 1974 Barış Harekâtı’ndan sonra en fazla sivil kaybın yaşandığı olay olduğunu belirtirken, 9 kişinin tutuklandığını, Filo Denizcilik’in faaliyetlerinin askıya alındığını ve “ölü dalga” ihtimalinin de araştırıldığını açıkladı.
Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu. 259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti.
Kayıp 18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
KKTC Ulaştırma Bakanı Arıklı açıkladı: Gemi firmasının izinleri iptal edildi
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Polis Genel Müdürlüğünün müdahale ettiği olaya, Türkiye'den de destek veriliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD birimleri; arama kurtarma gemileri, helikopterler ve uzman personelle çalışmalara katılıyor.
"1974'TEN SONRA EN FAZLA SİVİL KAYBI VERDİĞİMİZ OLAY"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
SORUŞTURMADA 9 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma süreci hakkında bilgi veren Erhan Arıklı, "Bugün mahkemeye çıkarılan 9 kişi tutuklandı, 5 kişi hakkında soruşturma devam ediyor. Belki ilerleyen saatlerde veya üç gün sonra belki yeni tutuklamalar da olabilecek, bekliyoruz. Polis titizlikle soruşturmasını sürdürüyor ve uzmanlardan da bilgiler alıyor. Çünkü çok teknik bir konu olduğu için ve polisin de çok yabancı olduğu bir konu olduğu için ister istemez uzmanların bilgisine başvuruyor. Biz de soruşturmaları polis yapar. Türkiye'de savcılık yapar, bizde polis yapar. Onun için polisten bahsediyorum. Şu anda soruşturma bütün yönleriyle devam ediyor" sözleriyle son durumu aktardı.
GEMİNİN TEKNİK YETERLİLİĞİ GÜNDEMDE
İhmal iddialarına belgelerle yanıt veren Erhan Arıklı, "Gemi, 2 Haziran 2026 tarihinde Akdeniz Tersanesi'nden çıktı ve Türk Loydu ki Türk Loydu'nu hepimiz biliyoruz; oradaki değerli akademisyen ve üstatlar da Türk Loydu'nun önemini bilirler. Türk Loydu'nun sertifikasını alarak bize geldi. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türk Loydu ile yaptığımız anlaşmada, KKTC bandıralı bütün gemilerin Türk Loydu'ndan sertifika ve klas alması şartını koyarız. Bunu aldıktan sonra bizim o gemiyi yeniden inceleme ya da sefere çıkıp çıkmama gibi herhangi bir inisiyatif kullanmamız söz konusu değil. Dolayısıyla daha yeni Türk Loydu'nun sertifikasıyla bize müracaat eden bir gemi bu" şeklinde konuştu.
KAZADA "ÖLÜ DALGA" İHTİMALİ
Hava koşullarının kaza anındaki durumuna dikkat çeken Erhan Arıklı şu ifadelerde bulundu:
"Hava son derece mutedildi. 11:31'de hafif rüzgar vardı, 11:46'da yine hafif rüzgar vardı, 12:01'de hafif rüzgar vardı. Geminin batma anında esinti vardı. Gemi iyice batarken tatlı rüzgar dediğimiz rüzgar tipi vardı. Bunların hepsi meteorolojinin raporları"
"Ölü dalga" söylemlerine de değinen Bakan Arıklı, "Burada tabii dikkat edilmesi gereken konu oydu. Cumartesi günü çok sert bir fırtınaya yakalandı adamız. Pazar günü hava ılıman hale geldi ama sert fırtınadan sonra üstatların açıklayacağı gibi ölü dalga dediğimiz, iki dalganın üst üste gelip de yüksek enerji vermesi neticesinde gemilere, özellikle katamaran tipi gemilere zarar verebilecek olay. Tabii burada çeşitli ihtimalleri düşünüyoruz. Bunların hepsi ihtimal. Yani ölü deniz dalgası da olabilir veya gemi hızla giderken bir gün önce denize düşmüş herhangi bir sert parçaya da çarpmış olabilir" açıklamalarında bulundu.
TCG IŞIK GEMİSİ DERİNLİKTE İNCELEME YAPACAK
İncelemelerin derinleşeceğini belirten Arıklı konuya ilişkşin "En doğrusunu yarın adamıza gelecek olan TCG IŞIK gemisi, ki bu gemi son derece teknik donanıma sahip, yaklaşık 1400 metreye kadar denizde araştırma yapabiliyor, operasyon yapabiliyor. Bizim gemimiz de 451 metre, 514 metre derinlikte. Dolayısıyla bu gemi hem kayıp yolcularımızın gemide olup olmadığını bize belirleyecek hem de gemide olan VDR cihazını çıkarmamıza yardımcı olacak" dedi.
FİLO DENİZCİLİK'İN FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI
İşletmeci firma ile ilgili iddialara ise Erhan Arıklı, "Filo Denizcilik'in bütün faaliyetleri şu anda askıya alındı. İkinci bir emre kadar, dediğim gibi hem teknik hem idari soruşturmalar devam ediyor. Bu soruşturmalar belli bir noktaya gelinceye kadar işletmenin izinleri iptal edildi. Türkiye'den gelecek olan ekiple birlikte hem Türk Loydu hem Akdeniz Tersanesi nezdinde hem de Taşucu Limanı nezdinde gerekli araştırmaları hep birlikte yapacağız" bilgisini paylaştı.
KAPTANIN EHLİYETİ 2029'A KADAR GEÇERLİ
Kaptanın ehliyetine yönelik iddialara da değinen Erhan Arıklı şu ifadelerde bulundu:
"Biz firmaya falan bunu sormayız. Bize bu tip sertifikalar, ehliyetler ibraz edildiğinde biz hem o ilgili ülkenin denizcilik şirketinin sitesine gireriz, bunun doğru olup olmadığını Limanlar Dairesi kontrol eder, hem de yine Birleşmiş Milletler'in denizcilikle ilgili birimi olan IMO kayıtlarına bakarız. Oradan inceleriz bunları ve ondan sonra Limanlar Dairesi ilgili ehliyete gerekli oluru verir. Dolayısıyla orada herhangi bir sıkıntı yok. Elimizdeki belgelerde de bu ehliyetin 2029'un 10. ayına kadar süresi var, geçerli."