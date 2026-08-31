KAZADA "ÖLÜ DALGA" İHTİMALİ

Hava koşullarının kaza anındaki durumuna dikkat çeken Erhan Arıklı şu ifadelerde bulundu:

"Hava son derece mutedildi. 11:31'de hafif rüzgar vardı, 11:46'da yine hafif rüzgar vardı, 12:01'de hafif rüzgar vardı. Geminin batma anında esinti vardı. Gemi iyice batarken tatlı rüzgar dediğimiz rüzgar tipi vardı. Bunların hepsi meteorolojinin raporları"

"Ölü dalga" söylemlerine de değinen Bakan Arıklı, "Burada tabii dikkat edilmesi gereken konu oydu. Cumartesi günü çok sert bir fırtınaya yakalandı adamız. Pazar günü hava ılıman hale geldi ama sert fırtınadan sonra üstatların açıklayacağı gibi ölü dalga dediğimiz, iki dalganın üst üste gelip de yüksek enerji vermesi neticesinde gemilere, özellikle katamaran tipi gemilere zarar verebilecek olay. Tabii burada çeşitli ihtimalleri düşünüyoruz. Bunların hepsi ihtimal. Yani ölü deniz dalgası da olabilir veya gemi hızla giderken bir gün önce denize düşmüş herhangi bir sert parçaya da çarpmış olabilir" açıklamalarında bulundu.

TCG IŞIK GEMİSİ DERİNLİKTE İNCELEME YAPACAK

İncelemelerin derinleşeceğini belirten Arıklı konuya ilişkşin "En doğrusunu yarın adamıza gelecek olan TCG IŞIK gemisi, ki bu gemi son derece teknik donanıma sahip, yaklaşık 1400 metreye kadar denizde araştırma yapabiliyor, operasyon yapabiliyor. Bizim gemimiz de 451 metre, 514 metre derinlikte. Dolayısıyla bu gemi hem kayıp yolcularımızın gemide olup olmadığını bize belirleyecek hem de gemide olan VDR cihazını çıkarmamıza yardımcı olacak" dedi.