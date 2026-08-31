Eminoğlu, Tuğyan'ın kendisine, "Anneannem beni büyüttü. Annem bizi bıraktı, anneannem beni büyüttü" dediğini aktardı.

Tuğyan Ülkem Gülter'in geçmişte yaşadığı ailevi travmalara ve annesiyle olan çatışmalarına değinen Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın babasından nefret ettiğini ve annesine karşı büyük bir öfke beslediğini belirtti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ATV Haber'e yaptığı açıklamalarda anne ile kız arasındaki ilişkiye ve ikili arasında yaşandığını öne sürdüğü kavgalara ilişkin dikkat çeken ayrıntılar anlattı.

Kervan Eminoğlu açıklamalarda bulundu

ÖLÜMDEN ÖNCE 4 BİN TL'LİK HIRSIZLIK İDDİASI

Eminoğlu, olaydan önce Tuğyan'ın annesinden para çaldığını iddia etti. Kervan Eminoğlu, "19 Eylül'de Tuğyan benimle İstanbul'a geldi ve bana 'Bir şans daha ver.' dedi. Çiğdem'le beraber annesinden 4 bin TL çaldılar" ifadelerini kullandı.

GÜLLÜ'NÜN KAPININ ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRDİĞİ İDDİASI

Eminoğlu, bu olayın ardından şarkıcı Güllü'nün ölümünden yalnızca birkaç gün önce dairesinin dış kapısını ve şifresini değiştirdiğini, kızını da eve almadığını iddia etti.

Eminoğlu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"22 Eylül'de geldi. Beni aradı, dedi ki: 'Ben sokaktayım.' 'Ne oldu?' dedim. 'Neden eve gitmedin?' dedim. 'Annem kartı değiştirmiş, şifreyi de bana vermiyor. Bana da "Eve gelme." diyor.'"