Güllü dosyasında Kervan Eminoğlu konuştu! Olaydan üç gün önce Tuğyan'dan dikkat çeken mesaj: "Psikolojik tedavi göreceğim"
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni iddialar ortaya atıldı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, anne-kız arasında ölümden günler önce yaşanan tartışmaları, hırsızlık iddiasını, değiştirilen kapı şifresini ve Tuğyan'ın tedavi görmek istediğine ilişkin mesajlarını anlattı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ATV Haber'e yaptığı açıklamalarda anne ile kız arasındaki ilişkiye ve ikili arasında yaşandığını öne sürdüğü kavgalara ilişkin dikkat çeken ayrıntılar anlattı.
Eminoğlu'nun açıklamalarında, Güllü'nün ölümünden günler önce yaşandığı iddia edilen hırsızlık olayı, değiştirilen kapı şifresi, 1,5 saatlik şikâyet videosu ve Tuğyan'ın tedavi görmek istediğine ilişkin mesajı öne çıktı.
"ANNEM BİZİ BIRAKTI, ANNEANNEM BENİ BÜYÜTTÜ"
Tuğyan Ülkem Gülter'in geçmişte yaşadığı ailevi travmalara ve annesiyle olan çatışmalarına değinen Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın babasından nefret ettiğini ve annesine karşı büyük bir öfke beslediğini belirtti.
Eminoğlu, Tuğyan'ın kendisine, "Anneannem beni büyüttü. Annem bizi bıraktı, anneannem beni büyüttü" dediğini aktardı.
ÖLÜMDEN ÖNCE 4 BİN TL'LİK HIRSIZLIK İDDİASI
Eminoğlu, olaydan önce Tuğyan'ın annesinden para çaldığını iddia etti. Kervan Eminoğlu, "19 Eylül'de Tuğyan benimle İstanbul'a geldi ve bana 'Bir şans daha ver.' dedi. Çiğdem'le beraber annesinden 4 bin TL çaldılar" ifadelerini kullandı.
GÜLLÜ'NÜN KAPININ ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRDİĞİ İDDİASI
Eminoğlu, bu olayın ardından şarkıcı Güllü'nün ölümünden yalnızca birkaç gün önce dairesinin dış kapısını ve şifresini değiştirdiğini, kızını da eve almadığını iddia etti.
Eminoğlu, yaşananları şu sözlerle anlattı:
"22 Eylül'de geldi. Beni aradı, dedi ki: 'Ben sokaktayım.' 'Ne oldu?' dedim. 'Neden eve gitmedin?' dedim. 'Annem kartı değiştirmiş, şifreyi de bana vermiyor. Bana da "Eve gelme." diyor.'"
1,5 SAATLİK VİDEODA ANNESİNİ ŞİKÂYET ETTİ
Güllü ile kızının kapıda tartıştığını ve Tuğyan'ın 1,5 saatlik bir video çekerek annesini abisine ve kardeşine şikâyet ettiğini belirten Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın yaşadıklarını kendisine anlattığını söyledi.
Eminoğlu, konuşmayı, "Ne oldu, dedim. Dedi ki: 'Annem çocukluktan bugüne kadar her şeyden bahsetmiş. Yeter artık, bıktım. Hayatım mahvoldu.' falan" sözleriyle aktardı.
ÖLÜMDEN 3 GÜN ÖNCE TEDAVİ MESAJI
Güllü'nün ölümünden yalnızca 3 gün önce gönderildiği öne sürülen bir mesajda ise Tuğyan'ın psikolojik sorunlarından ve tedavi arayışından bahsettiği ortaya çıktı.
Tuğyan'ın söz konusu mesajında, "Ben anneme dedim, psikolojik tedavi göreceğim. Kendim için, senin için, bizim için. Bak, doktora gideceğim. Belki çocukluktan gelen bir şeyim var. İlaç alırım, ne bileyim, doktor konuşur benimle, iyi olurum" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.
GÖZLER 1 EKİM'DEKİ İLK DURUŞMADA
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırladığı iddianamede, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Ortaya atılan korkunç iddiaların ardından gözler, Tuğyan Ülkem Gülter'in 1 Ekim'de ilk kez hâkim karşısına çıkacağı davanın ilk duruşmasına çevrildi.