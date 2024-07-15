Barış’a Dortmund kancası

Geçen sezon Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te de Türkiye Milli Takımı ile birlikte piyasa değerini artırmayı başardı. Sarı-Kırmızılı futbolcuya Almanya'dan Borussia Dortmund'un talip olduğu ortaya çıktı. Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin'in Yılmaz'ı kadrosunda görmek istediği, Sarı-Siyahlı yetkililerin de transfer için girişimlere başladığı belirlendi. Galatasaraylı kurmaylar, 24 yaşındaki futbolcunun olası satışından 30 milyon Euro'nun üstünde bir bonservis geliri bekliyor. Öte yandan Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu A Spor'a yaptığı açıklamada, "Barış, Almanya'da çok konuşuluyor. Dortmund, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor" diye konuştu. Barış Alper'in Aslan ile kontratı 2027 yılında sona erecek.

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