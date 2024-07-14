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Cenk Tosun: Beşiktaş yüzüme bile bakmadı

Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya varan Cenk Tosun’un yakın çevresine, “Beşiktaş ile asla pazarlık yapmadım. Son dakikaya kadar teklif bekledim. Ama yüzüme bile bakmadılar” diye konuştuğu öğrenildi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 07:00
Cenk Tosun: Beşiktaş yüzüme bile bakmadı

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Uzun süredir formasını giydiği Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Cenk Tosun'un bu hamlesi gündemi sarstı.

SERT TEPKİLER VAR
Şu ana kadar yaz transfer döneminin en flaş transferlerinden birisine imza atmak üzere olan tecrübeli futbolcuya Beşiktaş camiasından ciddi tepkiler yükseliyor. Ancak milli futbolcunun hakkında ortala atılan iddiaları kesin bir dille yalanladığı öğrenildi.

EN BAŞINDAN BERİ...
Cenk Tosun'un yakın çevresine, "Ben Beşiktaş'la asla pazarlık yapmadım. Hatta son dakikaya kadar onlardan teklif bekledim. Milli Takım'dan döndükten sonra da benimle kimse temasa geçmedi. Hatta yüzüme bile bakmadılar. Zaten en başından beri beni takımda düşünmüyorlarmış" ifadesini kullandığı belirlendi.

PLANLAMADA YOKMUŞ!
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un şu anda forvet rotasyonunu Immobile, Aboubakar ve Semih Kılıçsoy olarak düşündüğü, Aboubakar'ın gitmesi durumunda ise bu bölgeye yabancı futbolcu alınacağı ifade edildi.

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