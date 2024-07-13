Jude Bellingham: EURO 2024’ü kazanmak istiyoruz

Kariyerini Real Madrid'de sürdüren Jude Bellingham, EURO 2024 finalinde İspanya ile oynayacakları final maçı hakkında konuştu. Turnuva öncesinde favori gösterildiklerini ve finale çıkmayı hak ettiklerini ifade eden Bellingham, "Kesinlikle çok zor bir maç olacağının farkındayız. Finale gelmeyi hak ettik. Amacımız final maçını da kazanmak. Bunu çok istiyoruz" dedi. La Liga, Şampiyonlar Ligi ve İspanya Süper Kupası'nı kazanan Bellingham, EURO 2024'ü kazanmaları halinde sezonu 4 kupa ile tamamlamış olacak. İspanya kazanırsa, Dani Carvajal ile Nacho sezonu 4 kupayla tamamlamayı başaracak.

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