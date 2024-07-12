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En Nesyri çıkmazı!

Sevilla’nın golcüsü Youssef En-Nesyri için Al-Qadsiah 14 milyon Euro maaş teklif etti. Fenerbahçe ise 6 milyon Euro veriyor. Roma ise 22 milyon Euro’nun yanı sıra Sevilla’ya Edoardo Bove’yi teklif etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:01
En Nesyri çıkmazı!

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Fenerbahçe, Faslı golcü Youssef En- Nesyri için İspanyol ekibi Sevilla ile anlaşmaya vardı. Golcü futbolcuya ise yıllık 6 milyon Euro teklif etti. Ancak Sarı-Lacivertliler'in yanı sıra başka kulüpler de İspanyol ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah'un En-Nesyri için 14 milyon Euro'luk maaş teklifinde bulunduğu öğrenildi.

İtalyan Ligi'nin köklü kulüplerinden Roma da Faslı golcüyü renklerine katmak için astronomik bir teklifte bulundu. İtalyanlar'ın Sevilla'ya 22 milyon Euro'nun yanı sıra İtalyan orta saha Edoardo Bove'yi teklif ettiği belirtildi. Suudi kulübünün teklif ettiği maaş, Fenerbahçe'nin üzerinde... Roma'nın teklifi de Sevilla kulübünün kafasını karıştırmış durumda. İspanyol ekibinin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için kararını yakın zamanda vermesi bekleniyor. 27 yaşındaki Faslı golcü kariyerinde 290 maçta görev alırken 93 kez fileleri havalandırdı ve 12 asist yaptı. En-Nesyri'nin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

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