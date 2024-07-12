15 milyon Euro’luk İtalyan: Beşiktaş Ciro Immobile transferinde saat sayıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattına bir takviye yapacak. Siyah-Beyazlılar, İtalyan ekibi Lazio'da oynayan Ciro Immobile'nin transferinde mutlu sona yaklaşmış durumda.

İMZA AŞAMASINA GELDİ

İtalyan basınına göre; Kara Kartal, 34 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın Immobile'ye 6 milyon Euro maaş teklifinde bulunduğu belirtildi. 3 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtilen Beşiktaş, bu transferi gerçekleştirmesi halinde 15 milyon Euro'yu kasasından çıkarmış olacak. Rafa Silva transferinde etkin bir rol oynayan ikinci başkan Hüseyin Yücel'in transferi imza aşamasına getirdiği ve en geç yarın Immobile ile beraber İstanbul'a gelmeyi planladığı ifade edildi.

12 GOLE KATKI YAPTI

Geçen sezon Lazio'da 43 maça çıkan Ciro Immobile, 11 gol attı ve 1 de asist üreterek 12 gole etki etti. 2026'ya kadar kontratı bulunan golcü isim kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Genoa, Juventus ve Pescara gibi takımlarda forma giydi. İtalyan Milli Takımı ile de 57 maça çıkan Immobile, 17 kez rakip fileleri havalandırdı. 2018'de 50 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Immobile'ye şu anda 4 milyon Euro değer biçiliyor. Futbolcunun da Kara Kartal'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.