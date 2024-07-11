En-Nesyri’de Roma tehlikesi

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe her konuda anlaştığı Youssef En-Nesyri için gün sayarken can sıkıcı bir gelişme yaşandı. Çizme basınında çıkan haberlere göre Jose Mourinho'nun eski takımı Roma, Faslı golcü için devreye girdi. İtalyan ekibinin En-Nesyri'ye son derece cazip bir teklif yaptığı ve tarafların arasında sıcak temas yaşandığı vurgulandı.

Yaşanan bu gelişme sonrasında yıldız futbolcunun kafasının karıştığı ve Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçerek düşünmek için ek süre talep ettiği de iddialar arasında. Sarı-Lacivertliler'in En-Nesyri'ye maksimum 1 hafta ek süre verebileceği, yine yanıt gelmemesi halinde ise listedeki diğer isimlerle görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Jose Mourinho'nun ısrarla istediği 27 yaşındaki Faslı forvet geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'dan gelen teklifi geri çevirmişti.