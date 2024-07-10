Sosyal destekler güncellendi

Yüzde 19.31 çıkan memur zammı pek çok sosyal destek ödemesine de yansıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, memur maaşına göre belirlenen desteklerin tutarlarını güncelledi. İşte yeni tutarlar...

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylık 3 bin 504 liradan, yüzde 19.31 çıkan memur artışıyla 4 bin 181 lira 83 kuruşa yükseldi.

EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 7 bin 608 lira tutarındaki evde bakım desteğinin tutarı da 9 bin 77 lira 96 kuruşa ulaştı.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya çıktı.

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık ise memur zammıyla birlikte 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya ulaştı.



HASTA YARDIMLARI: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 7 bin 608 lira tutarındaki yardım da 9 bin 77 lira 96 kuruşa yükseldi.

AİLELERE SED DESTEĞİ: Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtıldı. Okul öncesi için ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 312 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 liradan 6 bin 468 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 5 bin 782 liradan 6 bin 899 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 6 bin 505 liradan 7 bin 761 liraya çıktı. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 312 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 2 bin 891 liradan 3 bin 449 liraya yükseldi.

VATANDAŞA YARDIM REHBERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal hizmetler ile yardımlara hızlı ve doğru ulaşabilmesi için 'Hizmetler Başvuru Rehberi' hazırladı. Rehberde, "Aile ve Toplumu Güçlendirici Hizmetler", "Çocuk Hizmetleri", "Kadının Statüsünün Korunmasına Yönelik Hizmetler", "Engellilere Yönelik Hizmetler", "Yaşlılara Yönelik Hizmetler", "Şehit Yakınlarına, Gazi ve Gazi Yakınlarına Yönelik Hizmetler", "Sosyal Yardımlar", "Yurt Dışı Hizmetleri", "Çağrı Merkezleri", "Bakanlığa Yapılacak Bağışlar ve Yardımlar" ve "Kuruluşlarda Gerçekleştirilen Hizmetler" olmak üzere 11 başlık bulunuyor.

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