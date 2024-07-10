Muleka’ya körfez kancası

Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka için Suudi Arabistan kulüplerinin çok istekli olduğu öğrenildi. Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Fateh ve Al- Fayha'nın oyuncu için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ancak Beşiktaş yönetiminin 7-8 milyon Euro civarında beklentisi olduğu da gelen haberler arasında. 24 yaşındaki Muleka'nın ise Beşiktaş'ta mutlu olduğu fakat uygun şartların oluşması halinde Arabistan'a gidebileceği belirtildi. Muleka'nın Beşiktaş ile olan kontratı 2027'de sona erecek.



Muleka geçen sezon Beşiktaş formasıyla 47 karşılaşmada süre aldı. Yıldız isim bu periyotta 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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