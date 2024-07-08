Kırkpınar’da Zafer Yusuf Can Zeybek’in

663. kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş finalinde Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş'ı mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Geçen sezonun şampiyonu olan Yusuf Can Zeybek, gelecek sene de altın kemeri kazanırsa, 'Altın kemerin ebedi sahibi' ünvanını da kazanacak. Karşılaşma sonunda nefes nefese röportaj veren Zeybek, "Buraya çok çalışarak geldik. Kışın çok güzel kamplar geçirdik. Bana, 'Sen iyi değilsin, şampiyonluğu hak etmiyorsun' dediler. Beraber çalıştığım herkese çok teşekkür ediyorum. Onlar bana güvendi. Allah'a şükür şampiyon olduk. Bileğimizin hakkıyla kazandık. Rahmetli annem için güreştim. Bu kemeri onun için kazandım. İnşallah seneye daha iyi olacağım" diye konuştu.

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