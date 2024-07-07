Sergio Oliveira çıkmazı

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen futbolculardan biri olarak gösterilen Sergio Oliveira ile yolların ayrılması planlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki Portekizli oyuncuyla fesih için görüşmelerini sürdürüyor.

Cimbom'da senelik 2.75 milyon Euro gelir elde eden Oliveira, yol ayrımı için bu paranın tamamını istedi. Sarı-Kırmızılılar ise 1 milyon 450 bin Euro önerdi. Taraflar arasında şimdilik bir uzlaşma sağlanamadığı ve önümüzdeki günlerde Oliveira'nın menajeriyle bir görüşme daha yapılacağı ifade edildi. 2 yıl daha kontratı bulunan futbolcu geçen sezon çıktığı 24 maçta 2 gol, 2 asist kaydetti.