Hollanda’ya çok şanssız bir şekilde yenildik! Yarı final şansını kıl payı kaybettik

Milli Takım alkışlarla veda etti... Ay-Yıldızlılar, Euro 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Ancak Milliler hem futboluyla hem de mücadelesiyle şampiyonaya damgasını vurdu. 35. dakikada. Arda'nın sağ ayağıyla ortasında arka direkteki Samet Akaydin, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi:

0-1. 56. dakikada Arda Güler'in frikiği direkten dışarı çıktı. 65. dakikada Kenan Yıldız sert vurdu. Kaleci Verbruggen kurtardı. 70. dakikada Vrij'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. 76. dakikada arka direkteki Gakpo'nun dokunuşu top ağlara gitti: 2-1. 84. dakikada Zeki Çelik'in şutunu çizgi üzerinden savunma çıkardı. 90+2'de ceza sahasında Semih Kılıçsoy'a Verbruggen gole izin vermedi ve maç 2-1 bitti.



KAPTANIN GÖZYAŞLARI

Çok dramatik bir sona sahne olan maçın ardından birçok futbolcumuz gözyaşlarını tutamadı. Özellikle kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun büyük üzüntüsü dikkat çekti.

AH BE! O GOL NASIL KAÇTI!

Milli Takımımız, Hollanda karşısında özellikle 2-1'den sonra çok önemli pozisyonlar yakaladı. 84. dakikada gelişen atağımızda Zeki Çelik golle burun buruna kaldı. Yıldız futbolcunun boş kaleye vurduğu topu savunma son anda çizgiden çıkardı. Kalan bölümde yine Hollanda kalesini adeta ablukaya alan Ay-Yıldızlılar bu kez de kaleci Verbruggen'in geçmeyi başaramayınca maçı kaybetti.