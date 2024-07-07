En Nesyri’de Suudi tehlikesi

Mourinho'nun ısrarla istediği Youssef En Nesyr'nin transferini bitirme noktasına getiren Fenerbahçe'de Suudi sıkıntısı yaşanıyor. Hem Sevilla hem de Faslı yıldızla prensip anlaşmasına varan Sarı-Lacivertliler tam imzaları attırmak için hazırlıklara başlarken Suudi Arabistan'dan Al-Qadsiah kulübü devreye girdi.

Al-Qadsiah'ın Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakamın aynısını Sevilla'ya önerdiği, En Nesyri'ye maaş teklifinin ise Sarı-Lacivertliler'in masaya koyduğu paranın üzerinde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe şu anda Faslı golcünün Suudi kulübüne vereceği yanıtı beklediği ifade edildi. Eğer En Nesyr, Al-Qadsiah'a 'hayır' derse İstanbul'a gelerek 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak. Aksi durumda ise yönetim alternatif isimlere yönelmek zorunda kalacak.