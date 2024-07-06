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Dominguez iddiası: İngiliz basını Galatasaray'ın transfer hamlesini duyurdu

ESPN, Galatasaray’ın Nottingham’da oynayan Nicolas Dominguez defterini yeniden açtığını iddia etti. Arjantinli orta saha için İngiliz ekibinin 13 milyon Euro istediği belirtildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 07:04
Dominguez iddiası: İngiliz basını Galatasaray’ın transfer hamlesini duyurdu

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Transfer çalışmalarına hız veren ve ezeli rakibi Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayarak ses getiren Galatasaray ile ilgili İngiltere'den flaş bir iddia geldi.

DOMINGUEZ İLE YENİDEN
Ada basınındaki habere göre; Sarı-Kırmızılılar, Nottingham Forest'ta oynayan Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez'i yeniden gündemine aldı. Haberde, Aslan'ın Ada ekibiyle görüşmelere başladığı ve Nottingham ekibinin Tangocu için 13 milyon Euro bonservis talebinde bulunduğu ifade edildi. Geçen sezon Bologna'da oynarken de Cimbom ile anılan futbolcu, 10 milyon Euro karşılığında Forest'a gitmişti.

5 GOLLÜK KATKI SAĞLADI
26 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibinde geçen sezon 29 maçta 3 gol, 2 asist üretti. 17 milyon Euro değer biçilen futbolcunun kontratı 2028'de bitiyor. Futbolcunun, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Sarı- Kırmızılı ekibe sıcak bakabileceği ifade edildi. Ön libero, merkez orta saha ve sol açık oynayabilen Dominguez, Arjantin ile 11 maça çıktı ve 1 gole imza attı.

BONSERVİSİNE 21 MİLYON EURO
Pas kalitesinin yanı sıra oyun görüşü ve top kontrolü ile de dikkatleri üstüne çeken Dominguez için oynadığı kulüpler 21 milyon Euro bonservis ödedi.

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