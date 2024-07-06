Bu maçı alacağız başka yolu yok! EURO 2024’te çeyrek finale yükselen Milli Takımımız tarihi sınavda Hollanda karşısına çıkacak

Haydi Türkiyem bi daha... Euro 2024'te tarih yazan ve çeyrek finale yükselen Milli Takımımız bu akşam Berlin'de Hollanda ile karşılaşacak. Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak olan tarihi sınavda Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

3 ÖNEMLİ EKSİĞİMİZ VAR

Ay-Yıldızlılar güçlü rakibini de devirirse Avrupa Şampiyonaları tarihinde 2. kez adını yarı finale yazdıracak. Portekiz, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu grupta 6 puanla 2. olarak adını son 16'ya yazdıran Bizim Çocuklar, Avusturya'yı nefesleri kesen maçta 2-1 devirerek çeyrek finale yükselmişti. Milli Takımımız'da bu akşam sarı kart cezalısı İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü ile UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral forma giyemeyecek.

BU GECE HEDEFİMİZ 246. GALİBİYET

Ay-Yıldızlılar bu akşam tarihindeki 631'inci müsabakaya çıkacak. Türkiye, 101 yıllık tarihinde 345'i resmi, 285'i özel toplam 630 maç oynayıp, biri hükmen 245 galibiyet, 148 beraberlik ve 237 yenilgi yaşadı. Ay-Yıldızlılar, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 88'i ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 860 gol attı, kalesinde 903 gol gördü.