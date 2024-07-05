Kartal’da yaprak dökümü başlıyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılacak oyuncular konusunda da hareketlilik yaşanıyor. Yönetimin teknik heyetin olumsuz rapor verdiği Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku, Jean Onana, Chamberlain, Ajdin Hasic, Ante Rebic ve Vincent Aboubakar ile kesin olarak yollarını ayırmak istediği ve kısa süre içerisinde yapılacak fesih görüşmelerden sonra bu isimlerden bazılarının Siyah-Beyazlılar'a veda edebileceği belirtildi. Yönetim hem bu oyuncuları göndererek yabancı sınırı konusunda elini rahatlatmak hem de maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor.

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