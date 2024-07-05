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Arda Güler’in müthiş değişimi

Marca, “Real’e geldiğinde 62 kilo olan Arda Güler, müthiş bir değişim yaşadı. Hem Madrid hem de Türkiye’nin geleceği oldu” yorumu yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 07:01
Arda Güler’in müthiş değişimi

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İspanya'dan Marca Gazetesi, dünya devi Real Madrid'de kariyerine devam eden milli futbolcumuz Arda Güler'i mercek altına aldı. Analiz haberde, genç yıldızın hem fiziksel hem de oyun olarak gelişimine dikkat çekildi. Haberin detayında, "Real Madrid'e geldiğinde 62 kilo olan Arda, sakatlıklarla boğuştu ve şans bulmak için bekledi. Ancak; kas kültesini artırmak için yaptığı çalışmalar değişimi beraberinde getirdi. Bu değişim, Montella'nın da Arda ile ilgili planlarını da değiştirdi. Müthiş değişim yaşan Güler, hem Türkiye'nin hem de Madrid'in geleceği" denildi.

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