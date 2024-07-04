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Biz birlikte Türkiye'yiz

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesinin ardından Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya açıklamalarda bulundu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
Biz birlikte Türkiye’yiz

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A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesinin ardından Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya açıklamalarda bulundu. Özkaya, "Birlikteyiz ve güçlüyüz. İnşallah çeyrek finalden sonra, yarı finale geçeceğiz. Birlikteyiz Türkiye. Genç bir takım. Zaman zaman hatalar yapıyoruz. Ama geleceği çok güçlü bir milli takım geliyor. İnşallah bir dünya şampiyonluğu bir Avrupa şampiyonluğu bu gençler alacak. Birlik olmak, birlikte olmak olmak çok güzel. Biz birlikte Türkiye'yiz. Kavga etmeyi bırakıp, ülkemizi sever ve karşımızdakine biraz saygı duymaya başlarsak, birlikte çok güzel işler yapacağız'' dedi.

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