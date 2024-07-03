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Zor hedef Wissa: Fenerbahçe Brentford'un yıldızı için atağa kalktı

Hücuma takviye yapmak isteyen Fenerbahçe’nin Brentford forması giyen Yoane Wissa için devreye girdiği belirlendi. Kanarya’nın yüksek maliyetli bu transfer için şartları zorlaması gerekiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
Zor hedef Wissa: Fenerbahçe Brentford’un yıldızı için atağa kalktı

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücuma takviye yapmayı planlıyor. Rotasını İngiltere'ye çeviren Kanarya, Brentford forması giyen Demokratik Kongolu yıldız Yoane Wissa'yı gündemine aldı.

EL YAKIYOR
Hem Demokratik Kongo hem de İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Kanarya'nın bu transferde devreye girdiği ve 28 yaşındaki kanat oyuncusu için atağa kalktığı ifade edildi. Ancak; 28 milyon Euro değeri olan futbolcunun yüksek maliyeti ise F.Bahçe'yi düşündürüyor. Kanarya'nın Wissa için şartları zorlaması gerekiyor. Oyuncunun kontratı da 2026'da sona erecek.

119 GOLE ETKİ YAPTI
Daha önce Lorient, Angers, Ajaccio gibi takımlarda top koşturan Yoane Wissa, sol kanat, sağ kanat ve ihtiyaca göre forvette forma giyebiliyor. 1.76 boyundaki futbolcuya Avrupa'dan birçok kulübün yakın takip yaptığı biliniyor. Kariyerinde bugüne kadar 302 maça çıkan Wissa, 86 gol atarken, 33 de asist katkısı sundu.

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