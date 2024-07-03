Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa,TAKVİM’e konuştu!

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, Türk birliklerine, bayrağımıza ve araçlara saldıran provokatörlerle ilgili, TAKVİM'e açıklamalarda bulundu:

PKK DA KIŞKIRTTI

"Maalesef Türkiye düşmanı ve Suriye düşmanı olanlar bu olayları provoke ediyor. Biz Türkiye ile birlikte teröre karşı çıktık. İstikrar sağlamaya çalışıyoruz. Bunu provoke etmek için birçok grup var. PKK var, DEAŞ, El Kaide var... Bunların hücreleri, olayları kışkırtmak için fırsat kolluyor. Bunlara bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz. Çok sayıda gözaltı var. Bunların içinde yabancı kimlikli provokatörler olduğunu gördük. Bunların kimler olduğunu, zamanı gelince açıklayacağız. Ama olaylarda Suriyeli yerli halkın dahli yok. Bunu yapanlar, hem Suriye, hem de Türkiye düşmanları. Toplumsal ayaklanma olmaması için çaba harcıyoruz. Bu yabancı eller, sosyal medyada olayları kendi lehlerine iyi kullanıyorlar. Bizim Özgür Suriye Ordusu'na bağlı güvenlik güçlerimiz ve Türk güvenlik güçleri ortaklaşa yürüttükleri operasyonlarla olayların üstesinden gelmiştir. Türk devletinin kutsalları bizim kutsalımızdır. Düşmanlarımız tarihi bağımızı koparmak için harekete geçmiş. Asla bu olayları Suriye halkının davranışı olarak görmüyoruz. Biz Türkiye'ye minnettarız. Bizim birden fazla terörle mücadelemizi Türkiye'nin desteği olmasa yapamazdık. Bunları bilenler zaten bu fitne yaratmaları provokasyonları yapmaz."



285 SUÇ MAKİNESİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki olaylar sonrası 474 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bunlardan 285'inin "göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık" gibi suçlardan kaydının olduğunu anlattı.

SAYGILI OLMALIYIZ

Suriye Devrimi'nin sembol isimlerinden II. Kolordu Komutanı Fehim İsa, "Türk bayrağına saygılı olmamız gerekiyor. Nasıl devrim bayrağımız bizim için kutsalsa Türk bayrağı da Türk kardeşlerimiz ve bizim için kutsal ve önemlidir" dedi. Şamiye Cephesi Komutanı Ebul İz de "Kamu ve özel kurum ve kuruluşları korumaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.



MEHMETÇİK TETİKTE

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algılara dikkat çekti. "Devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde bu girişimler başarısız kılınacaktır. Olayları kızıştıranlar hesap verecektir" dedi.



MİT SAHADA

Güvenlik kaynakları, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Suriye'deki provokasyon olaylarının ardından durumu kontrol altına almak için sahaya indiğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın da anbean bilgilendirildiği olaylarda kontrol sağlandı. MİT'in bölgede sükunet ve güvenliği sağlamak icin çalışmalar yürüttüğü vurgulandı.