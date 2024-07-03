Batsman körfezi reddetti

Galatasaray'ın, 3 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi'ye Galatasaray'a imza atmadan önce önemli bir teklifin geldiği ortaya çıktı. 30 yaşındaki oyuncuya Suudi ekibi Al-Shabab'ın talip olduğu yıllık 6 milyon Euro önerdiği ortaya çıktı. Batsman'ın Avrupa'da kalmak için Körfez ekibini reddettiği ve bu paranın yarısına Galatasaray'a imza attığı öğrenildi. Galatasaray'dan 3 yıl için 9 milyon Euro garanti ücret alacak yıldız futbolcu yıllara yayılmış şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN