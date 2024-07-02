Vincenzo Montella Avusturya maçı öncesi açıklama yaptı: Bu maç başka olacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanacak son 16 turu maçı öncesi konuştu.

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Montella, mart ayında oynanan ve 6-1 kaybedilen hazırlık maçına atıfta bulunarak, "6-1'lik maç başka bir maçtı, bu başka bir maç. Ralf Rangnick de bunu biliyor. Ne oyuncu ne de hoca olarak bu kadar farklı bir skor aldığımı hatırlamıyorum. Duygularımıza kapılmamalıyız, intikam duygusuyla hareket edemeyiz. Avusturya'nın ne yapabileceğini biliyoruz, ne yapabileceğimi de biliyoruz. Böyle düşünmeliyiz" dedi.

BOŞLUĞU DOLDURULAMAZ!

Cezalı olan Hakan Çalhanoğlu'nun takım için çok önemli bir isim olduğuna dikkat çeken Montella, "Kaptanımız olmadan sahaya çıkacağız, yeri doldurulamaz bir oyuncu. Ancak bu boşlukları doldurmaya hazır oyuncularımız var" diye konuştu. Tribünde üstünlüğün kendilerinde olacağını bildiren Montella taraftarlara güvendiğini aktardı.