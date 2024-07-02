TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hedefimiz çeyrek final

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, son 16 turunda Avusturya ile oynayacağımız maç öncesinde açıklamalar yaptı.

Büyükekşi, "A Milli Futbol Takımı'mızın ilk hedefi EURO 2024'e katılmaktı. Bu hedefimize eleme grubunu tarihimizde ilk kez lider tamamlayarak ulaştık. İkinci hedef, grubumuzdan çıkarak son 16 turuna yükselmekti. Bu hedefe de gruptaki üç maçımızın ikisini kazanarak ulaştık. Şimdi son 16 turunda Avusturya'yı geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyoruz" dedi. Ayrıca TFF Başkanı, "EURO 2024'teki 3 grup maçımızda toplam 130 bin vatandaşımız tribünleri kırmızı-beyaza boyadı. Şimdi Leipzig sokakları ile stadyumunu da kırmızı-beyaza boyamaya davet ediyorum" diye konuştu.