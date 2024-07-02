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Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16 turu maçında Avusturya önüne çıkacak

Ay-Yıldızlılar turnuvanın flaş ekiplerinden Avusturya ile Leipzig Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Milli Takımımız turu geçerse çeyrek finalde Hollanda-Romanya maçının galibiyle karşılaşacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 07:00
Milli Takımımız, EURO 2024’te son 16 turu maçında Avusturya önüne çıkacak

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Türkiye'nin kalbi bu akşam Almanya'da atacak. Çekya önünde 2-1 kazanarak EURO 2024'te son 16 vizesini alan Milli Takımımız, Leipzig'te Avusturya ile karşılaşacak. Saat 22.00'de başlayacak tarihi maçta Portekiz'den Artur Soares Dias düdük çalacak.

AVUSTURYA LİDER BİTİRDİ
Dias'ın yardımcılıklarını Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. AyYıldızlı ekibimiz; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı. Turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU YOK!
Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın bu akşam maçta forma giyemeyecek. Cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek. Avusturya'da ise sarı kart cezalısı olan orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Leipzig'deki mücadelede Türkiye'ye karşı görev yapamayacak.

AVUSTURYA İLE 18. BULUŞMA
Milli Takımımız, Avusturya ile 18. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti. 10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.

Milli Takım, Avusturya ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı. Hazırlık karşılaşmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Ay-Yıldızlı ekip, 14 Kasım 2001'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası elemeleri play-off maçında rakibini 5-0 mağlup etmişti.

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