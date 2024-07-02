Galatasaray Batsman’e kavuştu

G.Saray'ın kadrosuna kattığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi dün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Brüksel'den İstanbul'a gelen Batsman, gazetecileri atlatarak farklı bir kapıdan çıkış yaptı.

Yurt dışında sağlık kontrollerinden geçtiği öğrenilen tecrübeli golcünün 3 yıllık imza attığı duyuruldu. Batsman'e 3 yıllık imza attıran Aslan, her sezon için 3 milyon Euro net ücret ödeyecek. Ayrıca ilk sezon 1,5 milyon, ikinci yıl 1 milyon ve son sezon 500 bin Euro imza parası ödenecek. Cimbom toplamda Batshuayi'ye 3 yıl için 12 milyon Euro verecek. 30 yaşındaki golcü daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giymişti ve şimdi Üç Büyükler'de oynayacak ilk yabancı olacak.



ASLAN'DAN FENER'E GÖNDERME

G.Saray, Batshuayi'nin transferini duyururken, oyuncuyu "Samandıra'nın kalbinden aldık" anlamını içeren bir video paylaştı.