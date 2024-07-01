Zaniolo restleşmesi

Aston Villa ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a dönen Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. İtalyan yıldızın Sarı-Kırmızılılar ile transfer konusunda restleştiği ortaya çıktı.

CİMBOM'U KAFADAN SİLDİ

Sosyal medyadan Galatasaray ile ilgili fotoğraflarını kaldıran ve kariyerine İtalya Ligi'nde devam etmek isteyen futbolcuya, Serie A'dan Atalanta ve Fiorentina ekipleri yoğun ilgi duyuyor. Ancak; her iki kulübün de Cimbom'a 5 milyon Euro kiralama ve 15 milyon Euro da şarta bağlı opsiyonlu teklif sunması, işleri zorlaştırdı. Bu gelişmelerin ardından İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün ile görüşen Zaniolo'nun, "Artık Galatasaray forması giymeyeceğim, transferde kolaylık sağlayın" restiğini çektiği öğrenildi.

HEDEF 20 MİLYON EURO

Şu ana kadar gelen transfer tekliflerini yeterli seviyede bulmayan Galatasaray yönetiminin ise Nicolo Zaniolo için ancak; 5 milyon Euro kiralama ve şarta bağlı olmayan bir öneriye sıcak bakabileceği ifade edildi. Böyle bir teklifin olmaması halinde ise Sarı-Kırmızılılar, 30 Haziran 2027'te kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki futbolcudan en az 20 milyon Euro net bonservis geliri bekliyor. Galatasaray'da 12 maçta sahaya çıkan Nicolo Zaniolo, rakip filelere 5 gol atarken, 1 de asist katkısı sağladı.

FIORENTINA'YA DAHA SICAK BAKIYOR

İtalyan gazeteci Nico Schira kısa bir süre önce Nicolo Zaniolo'nun, Fiorentina'ya giden yakın arkadaşı Moise Kean ile görüştüğünü yazdı. Ayrıca Zaniolo'nun bu görüşmeden sonra Fiorentina'ya gitmek istediği iddia edildi.

GÜNLERİ SAYILI

Avrupa basınında yer alan haberlerde İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'daki günlerinin sayılı olduğu ve yakında transferinin netleşeceği ifade edildi.