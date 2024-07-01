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Sol açık arayışındaki Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'e kancayı taktı

Sarı-Lacivertliler geçen sezon başında 27 milyon Euro karşılığında Newcastle United’tan Al Ahli’ye transfer olan Allan Saint-Maximin’le ilgilenmeye başladı. Fenerbahçe yönetiminin 27 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamak istediği ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 07:00
Sol açık arayışındaki Fenerbahçe Allan Saint-Maximin’e kancayı taktı

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Geçtiğimiz sezon Dusan Tadic'in verdiği yüksek gol katkısına rağmen sol kanat bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler'in Suudi kulübü Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin'le ilgilendiği öğrenildi.

14 GOLE KATKI YAPTI
Geçen sezon başında 27 milyon Euro karşılığında Newcastle United'tan Al Ahli'ye transfer olan Fransız yıldız, Suudi kulübüyle çıktığı 31 maçta 4 gol atarken 10 da asist yaptı. Yeni takımında aradığı ortamı tam olarak bulamayan Saint-Maximin'in yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ve menajerinin başta Fenerbahçe olmak üzere bazı kulüplerle görüşmeler yaptığı belirlendi. Alınan bilgilere göre yönetim, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak Saint Maximin'e Fransa ve İngiltere'den de önemli talipler olduğu ifade edildi.

ÇOK TEKNiK, ÇOK ÇABUK
Özellikle Nice forması altında gösterdiği performansla adını duyuran ve İngiltere'ye tranfserini gerçekleştiren yıldız futbolcu, Newcastle'da da oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi olmuştu. Müthiş top tekniği, çabukluğu ve atletik özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Allan Saint-Maximin konusunda önümüzdeki günlerde daha sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

81 GOLE KATKI YAPTI
27 yaşındaki Allan Saint- Maximin kariyeri boyunca 302 resmi maçta forma giydi. Guadeloupe asıllı Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 32 gol ve 49 asistle 81 gole direkt katkı yaptı. Maximin 7 kez Fransa U21 formasını da terletti.

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